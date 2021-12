DHL und Hermes: Ebay Kleinanzeigen startet integrierte Versand-Option

Verkäufer bekommen ab sofort bei Ebay Kleinanzeigen eine einfachere Möglichkeit, Versandkosten gleich mit abzuwickeln. Ein Muss die Plattform dafür zu nutzen gibt es aber nicht und Verkäufer können auch weiterhin eigene Versandoptionen und -Preise anbieten.

Komfortabler für Verkäufer, aber keine Pflicht

Das funktioniert nun laut Ebay Kleinanzeigen so: "Beim Erstellen einer Anzeige auf Ebay können Verkäufer Details zum Versand angeben. Dazu stehen Produkte von Hermes und DHL zur Auswahl, die Sendungsverfolgung sowie Haftung beinhalten. Für Verkäufer entfällt damit die Recherche von Versandkosten. Käufer, die Artikel mit "Sicher bezahlen" bezahlen, geben während der Bezahlung ihre Versandadresse ein. Haben Verkäufer ein DHL-Produkt gewählt, können diese nach erfolgreichem Verkauf direkt über die Website oder die Apps von eBay Kleinanzeigen den Kauf eines Versandetiketts starten. Mit diesem können Verkäufer das Paket bei allen Abgabestellen von DHL ab- beziehungsweise ihrem DHL-Zusteller mitgeben."

Der Versand ist besonders durch die Corona-Pandemie bei Ebay Kleinanzeigen interessanter und wichtiger geworden, da nun viel mehr Artikel versendet werden als zuvor, wobei früher die Selbst-Abholung überwog. Mittlerweile hat die Plattform die Vorgabe, dass ein Verkäufer auch Abholung anbieten muss, herausgenommen.Nun folgt ein zweiter Schritt, um es Verkäufern und Käufern einfacher zu machen: Man kann ab sofort den Versand mit wenigen Klicks und ohne Eigen-Recherche von Preisen etc. bei Ebay Kleinanzeigen mit auswählen. Nach einer kurzen Testphase in der Kategorie Smartphones hat Ebay Kleinanzeigen sich entschlossen, die Versandoptionen überall einzubinden und das für alle Produkte, die man üblicherweise auch versenden kann.Ähnlich kennt man das bereits von anderen Anbietern. Eine Verpflichtung diesen Service zu nutzen gibt es aber nicht, wer möchte, kann das alles auch weiterhin abseits der Plattform selbst in die Hand nehmen. Zudem kann man zum Beispiel einen Aufschlag für die Verpackung mit einbeziehen."Unser Ziel ist es, den Secondhand-Handel genauso einfach, komfortabel und sicher zu machen, wie das viele bereits von beliebten Onlineshops kennen. Die Möglichkeit für Verkäufer, den Versand direkt über eBay Kleinanzeigen anzustoßen, ist für uns ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Dieser zusätzliche Komfort trägt dazu bei, dass der Kauf gebrauchter Waren eine echte Alternative zum Neukauf wird", erklärt Ebay Kleinanzeigen-CEO Paul Heimann.