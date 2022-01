Deutsche Post: Kostenlose Briefankündigung jetzt per DHL & Post App

Die Deutsche Post baut ihren kostenlosen Service für digitale Briefankündigungen aus und informiert Empfänger ab sofort mit Hilfe der Post & DHL-App über eingehende Briefe. Automatisiert erhalten Nutzer vorab zudem Fotos der Briefumschläge auf ihre Smartphones.

Einfache Aktivierung und exklusive Services für Web.de- und GMX-Nutzer

Bisher beschränkte sich der Dienst für Briefankündigungen auf eine seit Sommer 2020 bestehende Kooperation zwischen der Deutschen Post und Kunden mit einer Web.de oder GMX-Mailadresse. Wie das Logistikunternehmen bekannt gibt, haben seitdem mehr als eine Million Kunden den Services in Anspruch genommen. Nach 17 Monaten folgt nun die Freischaltung innerhalb der aktualisierten Post & DHL App, die in den nächsten Tagen in der neuen Version 8.0 ausgerollt wird.Nach dem Update der App für Apple iOS und Google Android werden die Nutzer über den neuen Service der Briefankündigung informiert und können diesen digital aktivieren. In den Folgetagen wird ein physisches Bestätigungsschreiben der Deutschen Post an die hinterlegte Adresse versendet, um die Anschrift des Nutzers zu bestätigen. Wer die Post & DHL App in den vergangenen sechs Monaten bereits für eine Validierung der eigenen Adresse verwendet hat, wird hingegen direkt freigeschaltet.Weiterhin gibt die Deutsche Post an: "Zukünftig werden für App-User also nicht nur die eintreffenden DHL-Pakete, sondern auch die Briefe angezeigt, die gerade auf dem Postweg zu ihnen sind. Die Fotos der Briefe entstehen automatisiert unter Einhaltung der deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards in den Sortierzentren der Deutschen Post. Der Service der Briefankündigung ist kostenfrei."Nutzer einer Web.de und GMX-Mailadresse werden den Service "Digitale Kopie" weiterhin exklusiv nutzen dürfen. Neben der Briefankündigung erhalten diese auf Wunsch ein PDF-Dokument mit dem Inhalt des Briefes, der wenige Tage später im Briefkasten liegen sollte.