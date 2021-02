Neues Tesla Model S kommt nun doch mit dem normalen, alten Lenkrad

Ende Januar hatte der E-Auto-Pionier Tesla mit Bildern der neuen Model S und Model X-Versionen für Aufregung gesorgt. Die Fahrzeuge hatten da­bei anstelle eines klassischen Lenkrads ein Schalter- und Hebelloses sogenanntes Yoke-System, wie man es von Flugzeugen kennt.

Kritik am Lenkrad kam schnell auf

Gegenargumente von Elon Musk

Werbegag oder Ernst?

Oder aus Rennwagen. Nun stellt sich heraus, dass wie schon vermutetet, Tesla auch ein ganz klassisches, in der Form geschlossenen Lenkrad bei den überarbeiteten Model X und Model S im Angebot haben wird. Einen neuen Tesla, aber mit dem klassischen, alten Lenkrad, hatte Nelson Quinn fotografiert. Er hatte eines der neuen Versionen auf einer Halde des Fahrzeugbauers entdeckt und ins Innere geblickt.Kurz nach der Vorstellung der neuen Modelle im Januar hatte es massive Kritik gehagelt, da man Elon Musk vorwarf, dass ihm die Sicherheit seiner Fahrer egal sei - anders können man sich die Form des Lenkrads nicht erklärt, meinten einige. Dabei sollte das neue Lenkrad-Design vor allem den Fortschritt und er Technik mit demonstrieren. Laut Musk sind Schalter und Hebel (wie zum Beispiel der klassische Blinker) in seinen neuen Fahrzeugen überflüssig, das die KI alles übernimmt, was bisher der Fahrer tun musste. Dazu gehört eben auch zu blinken oder das Bedienen des Scheibenwischers.Für die Verkehrssicherheit sei auch kein rundes, geschlossenes Lenkrad nötig, denn der Tesla kann allein ein- und ausparken und viele Strecken autonom fahren. Zudem gab es schon kurz vor der Vorstellung den Hinweis der verschiedenen Regulatoren, dass einem Fahrzeug mit einem solchen Lenkrad die Zulassung verweigert werden könnte - eben mit der Begründung, dass es potenziell unsicher sei.Von Tesla gab es dennoch bisher keine weiteren Angaben zu den beiden überarbeiteten Modellen. Vieles sprach aber dafür, dass das neue Lenkrad entweder eine Wahloption sein könnte, oder dass es so gar nicht erst auf den Markt kommt und die Bilder mit dem Loke-Lenkrad eine Art Werbegag seien.