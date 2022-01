Microsoft arbeitet weiter an verbesserter Windows 11-Update-Funktion

Microsoft arbeitet weiterhin an der Optimierung des Update-Prozesses für Windows 11 . Über die Einzelheiten ist noch wenig bekannt - allerdings testet das Windows-Team nun bereits weitere Änderungen im Insider-Programm.

Wartungspipeline testen

Microsoft hat dazu ein neues kumulatives Update für das Windows Insider Programm herausgegeben. Die Aktualisierung steht ab sofort nur für Nutzer im Dev-Channel bereit und bringt Buildnummer 22538.1010 mit. Neuerungen sind laut dem Update-Vermerk im Windows Blog aber dieses Mal nicht in Sicht - das Update beinhaltet nur Änderungen "unter der Haube". Zuvor hat es in dieser Woche mit Build 22538 ein Update mit sichtbaren Neuerungen gegeben Das kumulative Update auf Buildnummer 22538.1010 (KB5010882) dient demnach nur der Optimierung des Update-Prozesses an sich. Einzelheiten dazu werden wie auch bei ähnlichen Update-Tests zuvor nicht verraten. Die neue Version hat laut Windows-Manager Brandon LeBlanc und Insider-Chefin Amanda Langoswki ansonsten keinerlei Änderungen an Bord. Die Release-Notes sind daher auch knapp gehalten. Da heißt es nur: "Wir beginnen mit dem Rollout des kumulativen Updates Build 22538.1010 (KB5010882). Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungspipeline für Builds im Entwicklungskanal zu testen." Das neue Build dient also lediglich dem Test des Update-Prozesses und damit der Verbesserung der Auslieferung von Updates.Die neue Preview steht für alle angemeldeten Nutzer im Insider Programm als kumulatives Update bereit. Microsoft hat die Aktualisierung im Windows Blog angekündigt.Das nächste Windows 11 Funktions-Update wird frühestens für Mitte des Jahres erwartet. Bis dahin könnte Microsoft noch eine Reihe von Verbesserungen zeigen, mit deren Hilfe das Ziel erreicht wird, dass Update-Pakete deutlich kleiner werden und so schneller installiert werden können und auch dort, wo nur schlechte Internetverbindungen genutzt werden können.