Piraterie: Meistkopierte TV-Serie von 2021 ist ziemlich überraschend

2021 ist im Prinzip zu Ende, die Zeit "zwischen den Jahren" ist traditionell voller Rückblicke auf die zwölf Monate zuvor. Auch die Piraterie-Charts dürfen nicht fehlen und diese haben eine etwas bis sehr überraschende Nummer 1 - und das in einem bärenstarken Fernsehjahr.

Marvel dominiert

Das zweite Pandemiejahr war in vieler Hinsicht wieder ein Arschloch, aber nicht alles an 2021 war schlecht. Das Fernsehen bzw. Streaming hatte eine Vielzahl an Qualitätsshows zu bieten, entsprechend lang ist die Liste an Produktionen, die man sehen musste und muss. Im vergangenen Jahr ging allerdings auch die Fragmentierung des Marktes munter weiter, 2021 kam u. a. Paramount+ dazu, im Vorjahr lautete der prominenteste Neuzugang HBO Max.Wegen dieser Angebotsexplosion wird Piraterie wieder beliebter und in früheren Jahren konnte sich den Titel "Meistkopierte Serie des Jahres" immer eine erwartete Show sichern: Viele Jahre war es Game of Thrones, im Vorjahr konnte man dann The Mandalorian an der Nummer-1-Position finden. Beides ließ sich voraussagen, auch wenn man kein großer Szenekenner war.Doch dieses Jahr ist die Spitzenposition eine ziemliche Überraschung, denn nicht Squid Game, Loki oder The Witcher sind ganz oben zu finden, sondern WandaVision. Die erste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) eroberte laut TorrentFreak die Spitze, und das obwohl sie zum Teil etwas experimentell war.Es ist anzunehmen, dass die Neugier auf die erste MCU-Produktion, die auf Disney+ zu sehen war, größer war als die möglicherweise auf einige etwas abschreckende Machart. Allerdings muss man auch anmerken, dass Marvel und Disney+ dieses Jahr nsgesamt die Torrent-Charts dominiert haben.Denn an zweite Position befindet sich Loki, der vierte Platz ging an The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye lag an der fünften und What If…? an der sechsten Position. Den Marvel-Reigen störte lediglich The Witcher, die zweite Staffel belegte Rang 3. Dahinter, an den Plätzen sieben bis zehn: Foundation, Rick and Morty, Arcane und Wheel of Time.