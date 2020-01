µTorrent - Kostenloser BitTorrent-Client

Einfacher herunterladen

Kompaktes BitTorrent-Tool

Will man Inhalte wie Musik und Videos aus dem Internet herunterladen, gibt es dafür viele verschiedene Quellen. µTorrent ist ein ultrakompaktes Programm, das es ermöglicht Downloads zu managen, die per Peer-to-Peer-Methode aus dem Torrent-Netzwerk geladen werden sollen. Aktuell ist die Software in der Version 3.5.5.45505 verfügbar.Das Gratis-Client-Tool µTorrent - auch bekannt als uTorrent - zeichnet sich zunächst vor allem durch seine sehr kompakte Bauweise aus. Das kleine Programm benötigt gerade einmal 1 MB Speicherplatz - und zeigt sich damit in Sachen Platzbedarf wesentlich genügsamer als andere Torrent-Clients. Darüber hinaus steht das Tool auch in deutscher Sprache zum Download bereit - sehr hilfreich für Nutzer ohne ausreichende Englischkenntnisse.Die Hauptaufgabe der Mini-Software ist dabei schnell erklärt: Mit diesem Werkzeug lassen sich Torrent-Downloads unabhängig von ihrer Größe unkomplizierter verwalten. Wie bei anderen Programmen üblich informiert ein Fortschrittsbalken über den aktuellen Status der Downloads. Diese lassen sich außerdem jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.In neueren Versionen wurde die Software außerdem um nützliche Funktionen erweitert. So ist es dank dem Streaming-Feature beispielsweise möglich, Videos noch während des Downloads zu betrachten. Darüber hinaus können Torrents von den Nutzern bewertet werden, was die Auswahl zuverlässiger Download-Quellen erleichtern soll.Sucht man nach einem Programm, mit dem Torrent-Downloads verwaltet werden können, ist µTorrent sicher einen genauen Blick wert. Neben des geringen Platzbedarfs wurde das Programm so entwickelt, dass es den Host-Computer möglichst wenig beeinträchtigt. In der kostenlosen Version müssen Nutzer allerdings zwei Werbebanner tolerieren.Bei der Installation von µTorrent wollen auch verschiedene Zusatzprogramme ihren Weg auf den Rechner finden. Diese können und sollten während des Installationsvorgangs abgewählt werden.