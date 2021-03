JDownloader 2 - Zuverlässiger Download-Manager

Profi-Downloading

Großer Funktionsumfang

Umfassender Download-Gehilfe

JDownloader 2 ist eine zuverlässige Software für die Verwaltung von Downloads, die bei One-Click-Filehostern zu finden sind. Das Programm unterstützt dabei zahlreiche Container-Formate und funktioniert dank der Java-Basis unabhängig vom Betriebssystem. Wir bieten Ihnen hier die werbefreie Setup-Datei an.Geht es darum, große Dateien im Internet einer breiten Masse zugänglich zu machen, nutzen die meisten Uploader One-Click-Lösungen wie Mega oder Uploaded. Je nach Größe der Datei kann es dabei vorkommen, dass Inhalte in verschiedenen Online-Paketen hinterlegt werden.Will man mehrere Dateien von Hand herunterladen, kann das ohne Hilfsmittel zu einer durchaus aufwendigen Aufgabe werden. JDownloader 2 erlaubt es unter anderem, mehrere Dateien gleichzeitig herunterzuladen.Über den Linksammler lassen sich - sofern diese Funktion aktiviert ist - alle in die Zwischenablage kopierten Download-Adressen übernehmen, wobei dann auch automatisch die Verfügbarkeit der einzelnen Dateien geprüft wird. Alternativ analysieren Sie eine Textdatei mit Links oder starten den Scan einer beliebigen Adresse, um die gewünschten Download-Links zu finden.Der JDownloader 2 kann außerdem mit einer Vielzahl von Container-Formaten umgehen, die es erlauben, ganze Ordner-Verbünde gleichzeitig herunterzuladen. Zu den unterstützten Formaten zählen beispielsweise DLC, JDC, NZB oder AMZ. Die Funktionsweise der unterschiedlichen Container-Dateien ist dabei immer die gleiche: Nutzer müssen nur über den entsprechenden Download-Link oder die jeweilige Datei verfügen - danach kümmert sich JDownloader 2 eigenständig um den kompletten Download aller Ordner.Um Einschränkungen zu umgehen, die vor allem Gratis-Nutzer bei der Verwendung von Filehostern betreffen, kann der JDownloader 2 einen Neustart des Routers anstoßen. Dadurch wird dem Nutzer eine neue IP-Adresse zugeteilt und er kann ohne Wartezeit weiterladen. Wer einen kostenpflichtigen Account bei einem Anbieter besitzt, kann diesen selbstverständlich in den Programmeinstellungen eintragen.Zum weiteren Funktionsumfang des JDownloader 2 zählen die Unterstützung von Proxy-Listen, ein Zeitplaner und ein Ereignis-Manager, mit dem sich beispielsweise der Computer nach der Fertigstellung aller Übertragungen ausschalten lässt. Heruntergeladene Dateien lassen sich auf Wunsch zudem automatisch entpacken. Ein integrierter CAPTCHA-Löser ist in der Lage, zumindest einfache Code-Eingaben vor dem Download zu übernehmen.Eine weitere Besonderheit der Software ist die Integration der Web-Plattform My.JDownloader , über die sich die Software in einem Browser (und somit auch über Smartphones und Tablets) fernsteuern lässt.JDownloader 2 ist zweifelsfrei das umfangreichste Download-Tool für One-Click-Hoster - wer viel von Seiten wie Rapidgator, Uploadable oder BitShare herunterlädt, der kann sich die Arbeit mit dem Tool wirklich vereinfachen. Alternativen gibt es mit dem FreeRapid Downloader CryptLoad , oder CandiSoft Load!