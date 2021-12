Neu auf Disney+ & Star: Alle neuen Filme und Serien im Januar 2022

Mehr als 45 neue Filme und Serien nimmt der Streaming-Dienst Disney+ im Januar 2022 in sein Programm und in das des enthaltenen Star-Channels auf. Zu den Highlights zählen Marvel's Eternals, Antlers, Big Sky und Queens. Alle Neustarts findet ihr in diesem Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Januar 2022

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller - Staffel 1 ab 5. Januar

Marvel's Eternals ab 12. Januar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Das Making-Of zu Hawkeye ab 19. Januar

The World According to Jeff Goldblum - Neue Folgen der 2. Staffel ab 19. Januar

Marvel's Hit-Monkey ab 26. Januar

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Januar 2022

Dave - Staffel 2 ab 5. Januar

Antlers ab 5. Januar

Big Sky - Staffel 2 ab 5. Januar

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) ab 7. Januar

Can You Ever Forgive Me? ab 7. Januar

Marley & Ich ab 7. Januar

Tagebuch eines Skandals ab 7. Januar

Nicht auflegen! ab 7. Januar

The Most Dangerous Animal of All ab 12. Januar

Touch - Staffel 1 & 2 ab 12. Januar

Kalender Girls ab 14. Januar

Date Night - Gangster für eine Nacht ab 14. Januar

Glass ab 14. Januar

Shape of Water - Das Flüstern des Wassers ab 14. Januar

Stan & Ollie ab 14. Januar

Queens ab 19. Januar

Family Guy - Staffel 19 ab 19. Januar

Hot Tub: Der Whirlpool… Ist 'ne Verdammte Zeitmaschine! ab 21. Januar

Believeland ab 21. Januar (ESPN)

The Birth of Big Air ab 21. Januar (ESPN)

Catholics vs. Convicts ab 21. Januar (ESPN)

Elway to Marino ab 21. Januar (ESPN)

Fernando Nation ab 21. Januar (ESPN)

Four Days in October ab 21. Januar (ESPN)

Free Spirits ab 21. Januar (ESPN)

The Gospel According to Mac ab 21. Januar (ESPN)

Guru of go ab 21. Januar (ESPN)

The Hate U Give ab 21. Januar (ESPN)

Into the Wind ab 21. Januar (ESPN)

King's Ransom ab 21. Januar (ESPN)

The Legend of Jimmy the Greek ab 21. Januar (ESPN)

Playing for the Mob ab 21. Januar (ESPN)

SEC Storied: Herschel ab 21. Januar (ESPN)

Trojan War ab 21. Januar (ESPN)

Youngstown Boys ab 21. Januar (ESPN)

Insanity ab 26. Januar

M*A*S*H - Staffeln 1-11 ab 26. Januar

28 Days Later ab 28. Januar

28 Weeks Later ab 28. Januar

Red Sparrow ab 28. Januar

The Sixth Sense ab 28. Januar

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ab 28. Januar

Kamen Sci-Fi-Fans im Dezember vor allem dank Hawkeye und Boba Fett auf ihre Kosten, zeigt Disney+ im Januar den neuen Marvel-Blockbuster Eternals exklusiv außerhalb der Kinosäle. Weltweit konnte der Film mit Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek und Angelina Jolie bereits über 400 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen. Abseits davon dürfen sich Abonnenten von Disney+ auf eine neue Staffel von Big Sky und den Horrorfilm Antlers mit Keri Russell freuen.Ein weiteres Hauptaugenmerk legt der Micky Maus-Konzern auf die Animationsserie Marvel's Hit-Monkey und die Musical-Drama-Serie Queens. Bei beiden handelt es sich um Disney+-Originals, die über den Star-Channel vermarktet werden. Dieser wird im Januar zudem mit namhaften, wenn auch nur zeitexklusiven Streifen beliefert. So werden zum Beispiel Birdman, Glass, die 19. Staffel von Family Guy, Red Sparrow und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zum Streamen angeboten.