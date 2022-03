Kanye West veröffentlicht Album auf 200$-Gerät, Piraterie explodiert

Der Rapper Kanye West ist für seine polarisierenden Aktionen bekannt. Aktuell hat er ein Album veröffentlicht, das man nur auf einer speziellen und 200 Dollar teuren Hardware hören kann. Doch natürlich kann man Kanye West Donda 2 trotzdem erleben - mit Hilfe illegaler Downloads.

Donda 2 kostet 200 Dollar

Kanye West gehört sicherlich zu den polarisierendsten Künstlern unserer Tage, viele halten ihn für ein musikalisches Genie, andere für exzentrisch und völlig überschätzt. Auch seine letzte Aktion sorgt für Diskussionen, denn sein neues Album ist nicht auf herkömmlichen Wege wie Streaming erhältlich. Das wäre an sich auch nicht ungewöhnlich, allerdings benötigt man zum Hören von Donda 2 den so genannten Stem Player, also eine spezielle Hardware.Das Album ist ausschließlich auf diese Weise zu bekommen und wer das will, der muss 200 Dollar locker machen. Kanye Wests Erklärung dazu ist etwas widersprüchlich, denn warum die Fans gezwungen werden, für ein Album so viel Geld zu bezahlen, ist nicht klar.Jedenfalls schreibt West auf Instagram: "Donda 2 wird nur auf meiner eigenen Plattform, dem Stem Player, verfügbar sein. Nicht auf Apple, Amazon, Spotify oder YouTube. Heute bekommen Künstler nur zwölf Prozent des Geldes, das die Industrie verdient. Es ist an der Zeit, die Musik von diesem unterdrückenden System zu befreien. Es ist an der Zeit, die Kontrolle zu übernehmen und unser eigenes System aufzubauen. Gehen Sie jetzt auf stemplayer.com, um zu bestellen."Auch wenn der Stem Player diverse interaktive Spielereien bietet, sind viele Fans des Rappers nicht willens, so viel Geld zu bezahlen - und greifen zu illegalen Quellen. Wie TorrentFreak berichtet, dauerte es nicht lange, bis Donda 2 in einschlägigen Netzwerken auftauchte. Auch der Stem Player selbst wurde "geleakt": Denn ein Reddit-Nutzer namens Lucaiii hat einen Emulator geschaffen ( GitHub ), damit kann man die Hardware als Software nacherleben kann.Es ist auch nicht überraschend, dass das Album derzeit alle Piraterie-Charts anführt. Das Fazit von TorrentFreak: "Dies verdeutlicht einmal mehr, dass Piraterie häufig auf einen Mangel an erschwinglichen legalen Möglichkeiten zurückzuführen ist."