WandaVision - So geht es in der zweiten Staffelhälfte weiter

Zuschauer von WandaVision rätseln derzeit, was es mit der auf den ersten Blick idyllisch scheinenden Kleinstadtwelt auf sich hat, in der sich Wanda Maximoff und Vision befinden. Die Antwort darauf liefert der neueste Trailer zu Serie zwar nicht, allerdings stimmt das Video auf das ein, was in der zweiten Staffelhälfte passiert. Aufgrund eines kurzen Rück­blicks zu Beginn ist der Clip aber nicht ganz spoilerfrei.



Auch in den nächsten Folgen wird sich die Serie weiterhin durch die Geschichte der US-Sit­coms hangeln und dabei allmählich an moderne Formate herantasten. Allerdings wird es Richtung Finale auch noch reichlich Marvel-typische Action geben. Dies haben die Macher bereits in der Vergangenheit versprochen und auch der neue Trailer unterstreicht dies noch einmal.



Folge 5 von WandaVision startet am 5. Februar 2021 bei Disney+. Insgesamt umfasst die erste Staffel neun Episoden.