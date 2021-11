TV-Piraterie um 30 Prozent gestiegen, Squid Game war großer Faktor

Die immer bessere Versorgung mit Streaming-Angeboten führte noch vor einigen Jahren dazu, dass die Piraterie von TV-Serien und anderen Fernsehinhalten rapide abnahm. Doch zuletzt ist das Filesharing wieder stark gestiegen und eine Mitschuld hat der Netflix-Megahit Squid Game.

Noch vor einigen Jahren gab es vor allem Netflix und vielleicht noch Amazon Prime Video , mittlerweile hat aber praktisch jeder Medien-Konzern seinen eigenen Streaming-Dienst. Diese Fragmentierung bedeutet, dass die Inhalte immer weiter verstreut sind und der Kampf um Exklusivinhalte immer härter geführt wird. Die Kunden können oder wollen sich aber natürlich nicht alle Dienste leisten und greifen wieder verstärkt zu weniger legalen Methoden.Zu dieser "Abo-Müdigkeit" gibt es auch aktuelle Zahlen des Piraterie-Analyse-Unternehmens Muso. Wie TorrentFreak berichtet, hat Muso in den letzten Monaten einen sprunghaften Anstieg an Piraterie registrieren können: Man schreibt, dass zwischen Januar und September 2021 über 64,9 Milliarden Besuche auf fernsehspezifischen Piraterie-Websites gemessen worden seien, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht.Das ist eine besonders hohe Zahl, wenn man noch weiter in der Zeit zurückgeht: Denn es gab bereits im Vorjahr einen Anstieg an Piraterie, Grund dafür waren natürlich die Corona-Lockdown-Maßnahmen überall auf der Welt. Was die einzelnen Länder betrifft, so sitzen in den USA die meisten Piraten, dahinter folgen Russland und China. Deutschland kommt an der elften Position.Ein spezieller Faktor ist der Netflix-Megahit Squid Game: Die Serie erwies sich bei chinesischen Piraten als besonders populär. Grund: Die koreanische Produktion ist im bevölkerungsreichsten Land der Erde nicht regulär erhältlich, da Netflix dort nicht offiziell verfügbar ist. Das hat zum rekordverdächtigen 30-Prozent-Anstieg mehr als nur beigetragen, so Muso. In der letzten Oktober-Woche war Squid Game immer noch an der Spitze der Piraterie-Charts, dahinter folgten Loki und The Veil sowie Titans, See und Y: The Last Man.