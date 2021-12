Gelähmte Speicher in Windows 11: Grund gefunden, Lösung möglich

Windows 11 hat ein Problem, dass sich vor allem bei SSDs bemerkbar macht, aber die Leistung von allen Speichermedien beeinflussen kann. Jetzt liefert Microsoft eine Analyse und schafft mit dem optionalen Update KB5007262 Abhilfe.

Ende letzter Woche hatten wir über Probleme beim Zusammenspiel von SSD-Speichern und Windows 11 berichtet. Bereits seit mehreren Wochen mehren sich die Nutzerberichte über Leistungsunterschiede, die sich bei einem Vergleich zwischen Windows 10 und dem neuen Betriebssystem zeigen. Wie WindowsLatest berichtet, gehen die ersten Meldungen hier wohl bis in den August zurück. Jetzt hat Microsoft das Problem offiziell in seinen Patchnotes zum optionalen Update KB5007262 mit aufgenommen und testet damit Lösungsansätze.Der Patch "behebt ein Problem, das die Leistung aller Festplatten (NVMe, SSD, Festplatte) unter Windows 11 beeinträchtigt, indem bei jedem Schreibvorgang unnötige Aktionen durchgeführt werden", so der Konzern etwas vage im entsprechenden Supportbeitrag. Im Anschluss liefert das Unternehmen dann noch einen Hinweis darauf, dass nur bestimmte Laufwerke betroffen sind. "Dieses Problem tritt nur auf, wenn das NTFS-USN-Journal aktiviert ist", so Microsoft.Das Wort "nur" ist in diesem Zusammenhang etwas zweideutig. Das USN-Journal (Update Sequence Number Journal) ist seit zwei Jahrzehnten wichtiger Teil von Microsofts proprietärem Windows-Dateisystem und auf dem Systemlaufwerk, Standardbuchstabe "C:", standardmäßig aktiviert. Eine Deaktivierung ist hier nicht möglich.Update KB5007262 kann als optionales Update bezogen werden und bringt viele weitere Fehlerbehebungen mit. Große Eile ist bei der Installation aber nur bei schweren Problemen mit Laufwerken geboten. Normale Nutzer werden die entsprechenden Updates im Rahmen des Patch Tuesday (Sicherheitsupdate) erhalten, der bereits für den 14. Dezember geplant ist.