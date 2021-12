Windows 11 lähmt laut Nutzerberichten die Geschwindigkeit von SSDs

In den letzten Monaten mehren sich die Nutzerberichte zu Problemen, die im Zusammenspiel von Windows 11 und NVMe-SSDs auftreten. Aktuell ist die Ursache nur schwer genau zu bestimmen, da sich die Symptome bei verschiedenen Laufwerken deutlich unterscheiden.

Hinweise auf anhaltende Probleme liefert unter anderem ein Thread im Frage-und-Antwort-Forum von Microsoft. Wie der Verfasser hier beschreibt, habe er in mehreren Tests feststellen müssen, dass Windows 11 im Vergleich mit dem Vorgänger "nur 45% der zufälligen Schreibgeschwindigkeit in Nvme SSDs" bieten kann. In einer Antwort schildert ein weiterer Betroffener eine noch viel drastischere Reduktion: "Zufällige Schreibzugriffe liegen bei nur 12 % und zufällige Lesezugriffe bei nur 65 % des Wertes, den sie haben sollten."Ähnliche Schilderungen zeigen sich laut Neowin auch mit einem Blick auf das Microsoft Feedback Hub. Die Details, die hier beschrieben werden, führen zu der Spekulation, dass das Problem im Zusammenhang mit Treibern stehen könnte, die Microsoft bereitstellt. "Bei weiteren Tests haben alle meine Nvme-Laufwerke, die den Microsoft-Treiber verwenden, dieses Problem, aber mein Intel 905P, der seinen eigenen, von Intel bereitgestellten Treiber hat, arbeitet mit voller Leistung", so Nutzer Jeff C. zu seiner spekulativen Fehleranalyse.Dass man hier zumindest eine heiße Spur verfolgt, deuten auch weitere unabhängige Beiträge an: "Intel Optane 905p ist davon nicht betroffen und ich nehme an, dass dies auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass es seinen eigenen NVMe-Treiber verwendet", so ein weiterer Nutzer des Microsoft-Portals.Aktuell gibt es keine offizielle Stellungnahme zu dem Problem von Microsoft. In einem älteren Thread auf Reddit scheint der Konzern-Mitarbeiter Neal Christiansen, Benutzername "neochristim", das Problem aber zu bestätigen: "Ich gehöre zum Microsoft-Dateisystemteam und untersuche dieses Problem." Ein Update hat Christiansen bis heute aber nicht geliefert. Vorerst bleibt zur Klärung also abzuwarten, bis sich Microsoft zu Wort meldet.