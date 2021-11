Windows 11 (SE): Microsoft stellt neue Hintergrundbilder bereit

Microsoft hat neue abstrakte Desktop-Hintergründe für seine zwei Betriebssysteme Windows 11 und Windows 11 SE veröffentlicht. Damit soll den Nutzern ein wenig Abwechslung geboten werden. Die Wallpaper lassen sich wie üblich kostenlos herunterladen und verwenden.

Windows 11 SE enthält neues Wallpaper

Mit einem neuen Wallpaper für Windows 11 möchte Microsoft die bevorstehenden Feiertage feiern. Wie das Redmonder Unternehmen in einem Blog-Eintrag schreibt, wurde das Design vom Künstler Kervin Brisseaux gestaltet. Der Desktop-Hintergrund besteht aus abstrakten Formen und soll die neue Designsprache des Betriebssystems mit der 'magischen Natur' der kommenden Feiertage kombinieren. Das Wallpaper kann über diesen Link heruntergeladen werden. Nach dem Download muss der Nutzer nur noch mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und anschließend die Option "Als Desktophintergrund festlegen" auswählen.Seit kurzem bieten die Redmonder auch eine Lite-Variante ihres neuen Betriebssystems an. Mit Windows 11 SE möchte sich Microsoft vor allem gegen Googles Chrome OS stellen. Die abgespeckte Software soll in Zukunft auf günstigen Notebooks und PCs für Schüler zum Einsatz kommen. Systeme mit Windows 11 SE werden ausschließlich über Microsoft Intune for Education verwaltet, sodass die Schüler nicht von sich aus Programme installieren können.Windows 11 SE verfügt allerdings über einen neuen Hintergrund, der auf den entsprechenden Systemen standardmäßig ausgewählt ist. Im Wallpaper ist eine dreidimensionale, abstrakte Form zu sehen. Wer das Hintergrund-Bild auch außerhalb des abgespeckten Betriebssystems nutzen möchte, hat ab sofort die Möglichkeit dazu. Das Design wird jedoch nicht von Microsoft, sondern über den inoffiziellen WallpaperHub zum Download angeboten.