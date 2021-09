Surface Laptop Studio: Das ist Microsofts kreatives High-End-Notebook

Microsoft hat das neue Surface Laptop Studio vorgestellt, mit dem man erstmals ein richtig starkes Notebook im Stil einer Art mobilen Workstation vorstellt. Da Gerät bringt wie erwartet einen neuen Formfaktor mit sich, bei dem das Display an einem Doppelscharnier hängt.

Surface Laptop Studio: Flexibles und leistungsstarkes Notebook

Laptop-, Tablet- und Studio-Modus für das Display dank Doppelscharnier

Microsoft verbaut Intels neueste 35-Watt-CPUs & aktuelle Nvidia-GPUs

Bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, tauschbare SSD & Thunderbolt 4

Neues Trackpad, vier Lautsprecher und Windows 11 ab Werk

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop Studio Betriebssystem Windows 11 Home/Pro, Windows 10 Pro Display 14,4 Zoll PixelSense Flow Touch Display, 2400 x 1600 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, Kontrast 1500:1, 201 ppi, Dolby Vision CPU Intel Core i5-11300H, Core i7-11370H Grafik Integrierte Intel Iris Xe Graphics (i5), Nvidia GeForce RTX 3050ti 4GB (i7), Business-Versionen Nvidia RTX A2000 4GB (i7) Arbeitsspeicher 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 256, 512 GB, 1 oder 2 Terabyte SSD Kamera 1080p-Videokamera, Windows Hello-kompatibel Sicherheit TPM, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 3,5mm Klinke, WLAN ax, Bluetooth 5.1 Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Präzisions-Touchpad, Surface Slim Pen 2 kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 322,58 x 228,6 x 17,78 mm Gewicht i5-Modelle 1742,9g, i7-Modelle 1820,2g Laufzeit i5-Modelle bis 19 Stunden, i7-Modelle bis 18 Stunden (Herstellerangabe) Preis ab 1599 Dollar (Euro-Preise folgen)

Microsoft

Das Microsoft Surface Laptop Studio ist eine vollkommene Neuentwicklung inklusive eines neuen Nutzungskonzepts. Das Gerät richtet sich an kreativ arbeitende Menschen und besitzt ein Display, das sowohl ganz normal wie bei anderen Notebooks, alternativ aber auch wie auf einer Art schwebendem Tablet genutzt werden kann.Microsoft lässt das Display auf Wunsch an einem mittig auf der Rückseite des Panels befestigten zweiten Scharnier ausklappen, so dass es praktisch über der Tastatur schwebt und in einem beliebigen Winkel näher an den Nutzer kommt. Dazu nutzt man ein neu entwickeltes Scharnier, das wieder als "Dynamic Woven Hinge" bezeichnet wird. Bei Bedarf kann das Display also auch in geöffnetem Zustand flach auf die Tastatur geklappt werden, um das Surface Laptop Studio wie eine Art High-End-Tablet nutzen zu können.Mit dem ebenfalls neuen Surface Slim Pen 2 kann man so ein "tragbares, kreatives Zeichenbrett" schaffen, andererseits aber auch mit reichlich Power andere Aufgaben erledigen und Spiele nutzen. Das 14,4 Zoll große Display ist im 3:2-Format gehalten und bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz. Das PixelSense-Display hat einen hohen Kontrast und löst mit ordentlichen 2400 x 1600 Pixeln relativ hoch, aber eben auch nicht überragend hoch auf.Unter der Haube steckt reichlich Rechen-Power, denn Microsoft verbaut hier die neuen Intel Core H35-SoCs , die mit bis zu 35 Watt Verlustleistung vor allem für Gaming-Notebooks und mobile Workstations gedacht sind. Konkret sind der Intel Core i5-11300H und der i7-11370H im Einsatz, die jeweils vier Rechenkerne, acht Threads und einen Basistakt von 3,1 bzw. 3,3 Gigahertz bei einem Turbotakt von maximal 4,4 bzw. 4,8 Gigahertz bieten.Die Chips bringen jeweils eine Variante der neuen Intel Xe-GPUs mit und können so von Haus aus schon deutlich mehr Grafik-Power bieten als frühere Modelle. Beim i7-Modell des Surface Laptop Studio integriert Microsoft jedoch zusätzlich auch noch eine Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Grafikeinheit mit vier Gigabyte eigenem GDDR6-Speicher. Für Business-Kunden gibt es eine zweite Variante, bei der man eine Nvidia RTX A2000 mit ebenfalls vier GB GDDR6-Speicher anbietet.Je nach Modell packt Microsoft entweder 16 oder gleich 32 Gigabyte LPDDR4x-Arbeitsspeicher in das Laptop Studio und bietet eine Reihe unterschiedlicher SSD-Konfigurationen mit 256 oder 512 Gigabyte sowie einem oder zwei Terabyte Kapazität. In Europa ist bisher bei maximal einem Terabyte Schluss. Auf einen Speicherkarten-Slot muss man aber offenbar verzichten, was angesichts der Ausrichtung auf kreativ arbeitende User etwas fragwürdig erscheint. Stattdessen gibt es aber immerhin zwei USB-4.0-fähige Typ-C-Ports mit Unterstützung für Thunderbolt 4, über die externe Geräte mit sehr hoher Bandbreite angeschlossen werden können.Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6, Bluetooth 5.1 und Akkus mit einer maximalen Laufzeit von bis zu 19 Stunden, abhängig davon, ob eine Zusatz-GPU installiert ist oder nicht. Genaue Angaben zur Akkukapazität liegen derzeit noch nicht vor. Die SSD lässt sich hier übrigens zumindest unter Zuhilfenahme eines qualifizierten Technikers austauschen, was offiziell allerdings nur im Fall von kommerziellen Nutzern von Microsoft abgesegnet ist.Außerdem gibt es eine Windows Hello-kompatible Kamera zur sicheren Anmeldung am Gerät und eine 1080p-fähige Kamera für Videogespräche. Die Tastatur soll von voller Größe sein und verfügt natürlich über eine Hintergrundbeleuchtung. Das Gerät hat außerdem ein Precision Haptic Touchpad, das per Vibration Rückmeldung an den Nutzer gibt und damit an die Apple-Trackpads erinnert.Hinzu kommen vier sogenannte Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Unterstützung für Dolby Atmos, die eine bisher in Microsofts Surface-Geräten unerreichte Audioqualität bieten sollen. Neben den beiden USB-C-Anschlüssen gibt es auch weiterhin einen Surface Connect-Port und einen kombinierten Audio-Ein- und -Ausgang.Als Betriebssystem wird auf den Versionen für Privatkunden das neue Windows 11 in den Varianten Home oder Pro vorinstalliert, auf Wunsch kann das Microsoft Surface Laptop Studio aber auch mit Windows 10 Pro geordert werden, wobei diese Variante wahrscheinlich wieder primär Firmenkunden angeboten wird.Es wird noch etwas Zeit vergehen, bis das Surface Laptop Studio tatsächlich erhältlich ist, das Gerät wird ab Anfang 2022 verfügbar sein. Es wird mindestens 1599 Dollar kosten, genaue Euro-Preise sind noch nicht bekannt.