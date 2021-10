Windows 11: Play Store auf dem Android-Subsystem installiert

Seit wenigen Tagen haben Insider im Beta-Kanal die Option, das Windows-Subsystem für Android auszuprobieren. Obwohl die Play Services hier nicht standardmäßig zur Verfügung stehen, hat ein Hacker es geschafft, den Google Play Store auf dem Subsystem zu installieren.

Anleitung auf GitHub bereitgestellt

Mit dem Windows-Subsystem für Android ist es möglich, nahezu jede Android-App auf dem Redmonder Betriebssystem auszuführen. Die meisten Nutzer dürften ihre Anwendungen allerdings nicht einzeln aus dem Netz, sondern über einen Store herunterladen. Aktuell wird lediglich der Amazon App Store offiziell unterstützt. Außerdem stehen dort nur 50 Anwendungen bereit, da Entwickler Anpassungen an ihren Apps vornehmen und Richtlinien von Microsoft erfüllen müssen, damit ihre Programme für Windows 11 angeboten werden dürfen.Deshalb hat der Twitter-Nutzer ADeltaX versucht, den Google Play Store auf dem Android-Subsystem zum Laufen zu bekommen. Hierzu musste er nicht nur den Store an sich, sondern auch die kompletten Play Services für Windows 11 bereitstellen. Wer die Dienste ebenfalls auf seinem Desktop-Rechner verwenden möchte, sollte sich die auf GitHub gepostete Anleitung ansehen. Da die Installation zahlreiche Schritte erfordert und nur von erfahrenen Nutzern komplett verstanden werden dürfte, können aktuell nur Experten den Play Store in Verbindung mit dem Android-Subsystem nutzen.Der Windows-Hacker ADeltaX hat allerdings schon angekündigt, dass die Anleitung überarbeitet wird und in Zukunft besser verständlich sein soll. Darüber hinaus ist es nach den beschriebenen Installations-Schritten noch nicht möglich, sich mit einem Google-Konto anzumelden. Es gibt jedoch einen Workaround, der unter der eigentlichen Anleitung erwähnt wird. Um sich anmelden zu können, muss der Befehl "setenforce 0" mit Root-Rechten über die ADB-Shell eingegeben werden. Daraufhin sollte der Store wie gewohnt funktionieren.