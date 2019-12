Ocenaudio - Schneller Audio-Editor

Audiodateien bearbeiten und erstellen

Effekte mit Echtzeitvorschau

Ocenaudio 3.7.9 ist ein kostenloser Audio-Editor, der vor allem in Hinsicht auf eine einfache Benutzerführung entwickelt wurde. Sie können vorhandene Audio-Dateien bearbeiten oder neue erstellen, zudem lässt sich das Programm mit VST-Plugins erweitern.Die zu bearbeitenden Dateien ziehen Sie einfach per Drag and Drop in das Programm oder Sie öffnen sie über die Menüleiste. Ocenaudio zeigt Ihnen daraufhin die Wellenform der aus­ge­wähl­ten Audiodatei an. Diese können Sie nun schneiden oder mit verschiedenen Effekten bearbeiten. Sie können sogar mehrere Bereiche der Datei auswählen und die Effekte nur für diese anwenden.Auch große Audiodateien lassen sich mit Ocenaudio problemlos bearbeiten. Die Entwickler werben damit, dass die Kopier- und Schnittfunktionen sogar bei mehreren Stunden langen Aufnahmen ohne störende Verzögerungen arbeiten.Zudem besitzt Ocenaudio eine Aufnahmefunktion. In den Einstellungen können Sie festlegen, welches Aufnahmegerät, also zum Beispiel ein angeschlossenes Mikrophon oder der Stereo Mix der Soundkarte, verwendet werden soll.Praktisch: Bei den Effekten bietet Ocenaudio eine Echtzeitvorschau, sodass Sie beim Ändern der Parameter die entsprechenden Auswirkungen direkt hören können. Zur Auswahl stehen unter anderem eine Funktion zum Normalisieren, Hochpass- und Tiefpass-Filter und ein grafischer Equalizer. Wer noch mehr Effekte benötigt, kann das Programm mit VST-Plugins (Virtual Studio Technology) erweitern.Neben der Wellenform können Sie auch zu einer Spektrogramm-Ansicht wechseln. Auch bei dieser werden Änderungen in Echtzeit dargestellt. Wenn Sie möchten, können Sie sogar beide Ansichten gleichzeitig nutzen.Wir bieten Ihnen hier die Windows-Version der Software an. Diese setzt mindestens Windows XP SP2 voraus. Auf der offiziellen Website finden Sie außerdem Versionen für Mac OS X und Linux.