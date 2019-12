FileZilla - Kostenloses FTP-Programm

Einfach zu bedienendes FTP-Tool

FileZilla 3.46.1 ist ein kostenloser und umfangreicher FTP-Client, der sowohl für den Upload als auch den Download von Dateien genutzt werden kann. Dabei kommt das Programm mit FTP, FTPS und SFTP klar.Die Programmoberfläche von FileZilla unterteilt sich grob in eine Ansicht der lokalen Dateien und in eine Ansicht der Dateien auf dem verbundenen Server. Dateien und Ordner lassen sich einfach per Drag & Drop Hoch- oder herunterladen.Möchte man mehrere Dateien gleichzeitig übertragen, werden diese automatisch in eine Warteschlange eingereiht. Ein Keep-Alive-System verhindert dabei Server-Timeouts. Pausierte oder abgebrochene Up- und Downloads lassen sich problemlos wiederaufnehmen. Erfolgreiche und fehlgeschlagene Übertragungen werden in einer gesonderten Übersicht zusammengefasst.Wer mit mehreren Servern arbeitet, kann für diese Profile anlegen und so den Anmelde­vor­gang vereinfachen. Zudem lassen sich mehrere Verbindungen gleichzeitig aufbauen. Diese werden dann in einzelnen Tabs dargestellt. Über die Suchfunktion lässt sich der verbundene Server nach bestimmten Dateien durchsuchen.Häufig genutzte Verzeichnisse können als Lesezeichen abgespeichert werden. Wird eine auf dem Server liegende Text-Datei lokal bearbeitet, erkennt FileZilla dies automatisch und bietet den Upload der veränderten Datei an (Remote file editing).FileZilla unterstützt neben FTP auch FTPS (FTP über SSL/TLS) und SFTP (Secure File Transfer Protocol). Zudem kommt das Programm auch mit Firewalls und FTP-Proxys klar.Dank der einfachen Bedienung ist FileZilla auch für unerfahrene Nutzer bestens geeignet. Eine längere Einarbeitung ist nicht notwendig, Zusatzfunktionen wie der Servermanager oder das Anlegen von Lesezeichen erhöhen den Bedienkomfort erheblich.