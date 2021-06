Fake-Reviews: Amazon schmeißt weiteren Zubehör-Anbieter raus

Der Versandhändler Amazon macht derzeit seinen Kampf gegen Fake-Reviews und Bewertungs-Betrug auf seiner Plattform sehr öffentlich. Jetzt ist bekannt geworden, dass der Online-Händler innerhalb kurzer Zeit gleich drei bekannte Zubehör-Hersteller verbannt hat.

Verstoß gegen Amazon-Richtlinien

Dabei handelt es sich um die Unternehmen Ravpower, Aukey und Mpow. Die Produkte der Anbieter sind fast vollständig aus dem Amazon-Sortiment verschwunden , wobei Aukey und Mpow schon im Mai entfernt wurden und Ravpower laut Medienberichten in dieser Woche folgte. Der Hintergrund zu den Rauswürfen ist jedoch bisher nicht ganz einwandfrei von Amazon genannt worden: Bei Aukey und Mpow hatte Amazon bereits bestätigt, dass sie aufgrund von Verletzungen der Richtlinien nicht mehr verkaufen dürfen. Es soll dabei ganz konkret darum gehen, dass sich die Firmen mit Gutscheinen und Gratis-Artikel gute Bewertungen erkauft haben. Den gleichen Vorwurf gibt es nun auch bei Ravpower.Dabei hatte die Wall-Street-Journal-Journalistin Nicole Nguyen von einem solchen Bestechungsversuch durch Ravpower berichtet . Sie selbst hatte das Angebot erhalten, einen Geschenkgutschein in Höhe von 35 Dollar zu bekommen, sobald sie eine positive Bewertung für ein zuvor von ihr gekauftes Produkt abgibt. Der Kauf von Bewertungen und das Anbieten von Gutscheinen im Gegenzug zu guten Bewertungen ist dabei schon seit rund fünf Jahren laut den Amazon-Richtlinien untersagt.Das Angebot an die Journalistin war dabei noch nicht mal individuell, sondern ein einfacher Werbeflyern, der in ihrer Bestellung beigepackt war. Damit sieht es so aus, als ob es bei Ravpower gang und gäbe war, sich Bewertungen zu erschleichen. Nguyen machte den Fall öffentlich und kurz danach verschwanden die Ravpower-Produkte bei Amazon. Amazon selbst hat bisher noch nicht viel zu den drei prominenten Beispielen gesagt.