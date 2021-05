Notepad bekommt Warnung für "veraltete Version" - was das bedeutet

Für Nutzer von Notepad wird Microsoft in den kommenden Monaten eine Reihe von Verbesserungen einführen. Dazu gehört auch, dass die Anwendung warnen kann, wenn man eine veraltete Version nutzt. Zudem wird die App über den Store erhältlich und aktualisierbar sein.

Für Notepad heißt das auch: Schnellere Updates kommen

Notepad mit neuer Warnung

Aus dem Microsoft Store herunterladen

Notepad++ - Freier Editor für Programmierer

Das geht aus einem Bericht von Windows Latest hervor. Da heißt es jetzt, dass Notepad mit dem Sun Valley-Update im Herbst 2021 häufiger Updates erhalten soll. Microsoft plant mit dem nächsten Feature-Update Notepad zu einer separaten, im Store aktualisierbaren Anwendung zu machen. Notepad wird außerdem aus dem Windows-Zubehör-Ordner verschoben.Durch das Verschieben von Notepad in den Store sollte Microsoft dann in der Lage sein, den Texteditor regelmäßig mit neuen Funktionen und Verbesserungen zu versorgen. Derzeit sind Notepad-Updates an die beiden großen Feature-Updates von Windows 10 gebunden , die jeweils im Frühjahr und im Herbst veröffentlicht werden.Um den bevorstehenden Wechsel von Notepad zu erleichtern, hat Microsoft den Texteditor in aller Stille mit einer neuen Warnbox ausgestattet, die den Benutzer daran erinnert, wenn eine neue Version über den Store verfügbar ist.Die Notepad-App ist nun allem Anschein nach schon direkt in der Lage mit dem Windows Store zu kommunizieren und Benutzer zu benachrichtigen, wenn ein neues Update zum Herunterladen/Installieren verfügbar ist. Diese Updates erfordern laut den ersten Informationen dann einen Neustart und die Nutzer werden aufgefordert, ihre Arbeit vorab zu speichern. Entdeckt wurden die Neuerungen alle in einem der Preview-Build für das Herbst-Update.Es wird als Teil der Änderungen mit dem Windows 10 Version 21H2 "Sun Valley Update" dann für alle Anwender veröffentlicht. Das erste große Update des Jahres, Windows 10 Version 21H1, ist bisher noch nicht freigegeben. Es wird erwartet, dass 21H1 viel Vorarbeit für das große Herbst-Update 21H2 bringen wird.