Microsoft startet neues, überarbeitetes Notepad-Design für Windows 11

Bekannte Probleme Probleme bei der Verwendung von Tastaturzugriffstasten beim Umschalten zwischen verschiedenen Eingabesprachen bei der Verwendung des japanischen IME

Unter bestimmten Umständen kann es zu unerwartetem Verhalten kommen, wenn Sie mit der Umschalttaste klicken, um Text auszuwählen, oder wenn Sie scrollen.

Microsoft hat ein Update für das Insider-Programm bekannt gegeben. Ab sofort bekommen alle freiwilligen Tester im Dev-Kanal die neue Notepad-App zum Testen. Die App wurde grundlegend überarbeitet, um das Design an Windows 11 anzupassen. Die Anwendung erhält nun also das Fluent Design, einen Dark Mode und viele Design-Elemente aus Windows 11. Details dazu verrät Microsoft jetzt im Windows Blog Das Unternehmen schrieb dazu: "Wir wissen, wie wichtig Notepad für so viele Ihrer täglichen Arbeitsabläufe ist, daher haben wir diese moderne Variante der klassischen App so gestaltet, dass sie sich frisch, aber vertraut anfühlt."Der neue dunkle Modus wird automatisch ausgewählt, je nachdem, wie die Betriebssystemeinstellungen sind. Man kann aber auch manuell in den Einstellungen der App von hell nach dunkel wechseln, kann unabhängig von der Einstellung von Windows 11. Auch bei den Funktionen hat das Windows-Team nun Arbeit reingesteckt. So gibt es eine überarbeitete Suchen- und Ersetzen Funktion, um die Arbeit innerhalb von Notepads zu erleichtern. ganz fertig ist die neue App noch nicht, weitere Neuerungen sollen noch kommen.Diese erste Preview im Insider Programm hat aber auch noch so seine Tücken - es gibt eine Reihe bekannter Probleme.Außerdem gibt Microsoft an, dass es die Leistung des Notepads für "sehr große Dateien" optimiert. Das Unternehmen hat die Nutzer aufgefordert, im Feedback Hub (unter Apps > Notepad) Feedback zu geben und weitere Probleme zu melden. Das Update wird jetzt nach und nach für die Insider freigegeben.