Notepad++ - Freier Editor für Programmierer

Notepad++ in der aktuellen Version 7.8.3 ist ein kostenloser Editor, der sich hauptsächlich an Programmierer richtet. Er ist für die Unterstützung zahlreicher Programmiersprachen bekannt, darunter Visual Basic, C, C++, C#, Java, HTML und PHP.Auf den ersten Blick erinnert Notepad++ ein wenig an das klassische Windows Notepad, bei genauerer Betrachtung fallen jedoch die zahlreichen Zusatzfunktionen des kleinen Programms auf, von denen insbesondere Programmierer profitieren.Durch die Syntaxhervorhebung werden bestimmte Elemente innerhalb von Quelltexten hervorgehoben, was deren Lesbarkeit stark verbessert. Die verwendete Programmiersprache wird anhand der Dateiendung automatisch erkannt, jedoch lässt sie sich auch manuell festlegen. Durch Code-Faltung werden zusammenhängende Abschnitte des Quellcodes gruppiert dargestellt.Eine interaktive Miniaturansicht hilft bei der Navigation durch größere Dokumente, häufig durchgeführte Arbeitsschritte können durch einen Makro-Recorder automatisiert werden. Außerdem lässt sich das Programm durch zahlreiche Plug-ins erweitern. Diese stehen auf der Website der Entwickler zum Download bereit.Zum weiteren Funktionsumfang zählen eine Auto-Vervollständigung, das automatische Einfügen von Einzügen, das gleichzeitige Darstellen von zwei Texten nebeneinander und die Möglichkeit, Lesezeichen innerhalb eines Dokuments zu setzen.Auch wer nicht programmiert, sollte einen Blick auf das Programm riskieren. Positiv im Gegensatz zum Notepad von Windows fällt zum Beispiel die Darstellung mehrerer geöffneter Dokumente innerhalb eines Programmfensters in Form von Tabs auf. Die geöffneten Tabs werden beim Schließen des Programms automatisch gespeichert und beim Öffnen wiederhergestellt.Die Suche muss zudem nicht zwingend im aktuellen Dokument stattfinden, sondern kann auch auf alle geöffneten Dokumente oder sogar ganze Verzeichnisse auf der Festplatte ausgeweitet werden. Bei der erweiterten Suche werden auch Umbrüche und Steuerzeichen berücksichtigt.Notepad++ stellt aufgrund seiner zahlreichen Zusatzfunktionen eine interessante Alternative zum windowseigenen Notepad dar - egal ob Sie das Programm nun zum Programmieren oder anderweitig einsetzen möchten. Trotzdem reagiert das Programm schnell und beansprucht nur wenig Systemressourcen.Der Entwickler weist darauf hin, dass für die 64-Bit-Version die meisten Plug-ins noch nicht verfügbar sind.