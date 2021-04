Neue Konzept-Bilder: So könnte die Nintendo Switch 2 (Pro) aussehen

Basierend auf aktuellen Hinweisen und Gerüchten zeigt sich ein neues Design-Konzept einer möglichen Nintendo Switch 2 . Die als Pro-Version erwartete Hybrid-Konsole soll ein größeres OLED-Display erhalten und leistungstechnisch mit der PS5 und Xbox Series X konkurrieren.

Großes Display, schmaler Rahmen und bessere Bedienbarkeit

Zone of Tech

Erstellt wurden die Render-Bilder vom bekannten YouTube-Kanal Zone of Tech , der bereits ein Jahr vor dem Start der PlayStation 5 passende Aufnahmen des Development-Kits ver­öf­fent­li­chen konnte. Im Gegensatz zum PS5-Leak aus dem Jahr 2019 zeigen die jetzt ans Ta­ges­licht gebrachten Bilder zwar kein offizielles Bildmaterial, dafür jedoch einen ersten Blick auf die möglichen optischen Features einer Nintendo Switch 2 oder Switch Pro. Im Mittel­punkt steht der vorab oft diskutierte Touch-Bildschirm, der in diesem Jahr mit einer größeren 7-Zoll-Diagonale und OLED-Technologie erwartet wird.Entspricht Nintendo den Wünschen der Designer, könnte die neue Spielekonsole mit einem stark verkleinerten Bildschirmrahmen und scheinbar leicht vergrößerten Joy-Con-Controllern erscheinen. Letztere wurden in der Vergangenheit vor allem aufgrund ihrer Drift-Problematik und einer schlechten Bedienbarkeit in der vom Touchscreen losgelösten Einzelbedienung kritisiert. Viele Switch-Nutzer griffen deshalb eher zu Nintendos Pro-Controller. Größere Joy-Cons könnten die Bedienung der Konsole für Erwachsene deutlich vereinfachen. Die grund­le­gen­de Aufmachung dieser soll laut Konzept erhalten bleiben.Abgesehen von der knallbunten Farbwahl rech­nen die YouTuber weiterhin mit einem deutlich größeren und somit stabileren Kickstand, mit dem die Konsole auf dem Tisch aufgebockt wer­den kann. Zu guter Letzt geht man im kürz­lich veröffentlichten Video auf die mög­li­chen Spe­zi­fi­ka­tio­nen der Nintendo Switch 2 (Pro) ein. Wäh­rend für das 7-Zoll-Display eine 720p- oder 1080p-Auflösung angedacht sein könnte, ver­brei­te­ten sich in den letzten Wochen Ge­rüch­te zu einem verbesserten Dock, das die Leistung der Hybrid-Konsole mit neuen Nvidia-Chips und DLSS-Technik auf 4K- und somit Next-Gen-Niveau heben könnte.