Nintendo Switch Pro: DLSS-Unterstützung auch im Handheld-Modus?

Hartnäckig halten sich die Gerüchte um ein mögliches Pro-Modell der Switch. Angeblich soll das neue Modell noch in diesem Jahr angekündigt werden. Während von 4K-Auflösung und DLSS-Unterstützung die Rede ist, soll Letzteres nun sogar im Handheld-Modus verfügbar sein.

DLSS auch im Handheld-Modus

In den vergangenen Monaten war immer wieder zu hören, dass Nintendo angeblich an einem "Pro"-Modell der Switch arbeiten soll. In der vergangenen Woche wurden die Spekulationen noch einmal angeheizt, als das Branchenmagazin Bloomberg unter Berufung auf Projekt-nahe Quellen berichtete, dass das neue Modell der Switch noch in diesem Jahr angekündigt und eventuell sogar veröffentlicht werden soll.Laut Bloomberg soll neben der Unterstützung einer 4K-Auflösung im Docked-Modus auch ein sieben Zoll großes OLED-Display zu den größten Neuerungen gehören. Bekräftigt wurde der Bericht unter anderem von Aussagen des als verlässliche Quelle geltenden Insiders "Nate­Drake". Dieser führte allerdings bereits vor der Bloomberg-Story aus, dass die neue Ver­si­on der Switch wohl ein weiteres Ass im Ärmel hat.Dem Insider zu Folge wird auch Nvidias KI-Upscaling-Technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS) unterstützt werden. Wie "NateDrake" allerdings im Resetera-Forum jüngst anmerkte, soll die 4K-Version der Switch mit einer hardwarebasierten DLSS-Un­ter­stütz­ung versehen werden. Entgegen der bis­he­ri­gen Annahme, dass die DLSS-Unterstützung le­dig­lich im Docked-Modus zur Verfügung steht, wür­de das intelligente Upscaling somit auch im Handheld-Modus genutzt werden können.Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, wäre es laut Industrie-Insidern zudem denkbar, dass es vereinzelte Titel geben wird, die ausschließlich auf dem neuen Switch-Mo­dell spielbar sein werden. Auch wenn sich die Hinweise auf ein mögliches 4K-Modell der Switch immer mehr zu verdichten scheinen, bleibt eine offizielle Bestätigung seitens Nin­ten­do nach wie vor aus.