RegCool Download - Vielseitiger Editor für die Registry

Mit dem RegCool Download erhalten Sie einen, der im Vergleich zum Windows-Äquivalent einige nützliche Extras mitbringt.Beispielsweise lassen sich kommentierte Favoriten anlegen, eine Undo-Funktion, Remote-Bearbeitungen und eine beschleunigte Suche sind auch verfügbar. Aktuell steht die Freeware in der Version 1.324 zum kostenlosen Download bereit.RegCool unterstützt in der hier angebotenen Version die Betriebssysteme Windows 11, 10, 8, 7 sowie Vista (jeweils 32-Bit und 64-Bit). Auf der Seite des Entwicklers Kurt Zimmermann ist zudem eine ältere Version für Windows XP erhältlich.Optisch erinnert RegCool auf den ersten Blick an den Registrierungseditor von Windows und stellt die lokale Registry in einer Mehrfensteransicht mit Baumstruktur dar. Anders als bei Regedit gibt es hier aber einen zusätzlichen Bereich am unteren Rand, der etwa einen Verlauf, Favoriten und Suchergebnisse anzeigt - klickt man einen Eintrag an, gelangt man direkt an die Stelle in der System-Registrierung.Eine Bookmark-Funktion inklusive vom Nutzer erstellter Notizen hilft dabei, zu häufig benötigten Schlüsseln zurückzukehren. Ebenfalls praktisch ist das, mit dem sich einzelne oder auch mehrere Änderungen schrittweise rückgängig machen lassen. Dem Editor von Microsoft fehlt solch eine Funktion.Ein weiteres besonderes Feature von RegCool ist: Hiermit lassen sich mehrere Schnappschüsse der Registry erstellen und dann miteinander vergleichen, beispielsweise vor und nach der Installation eines Programms oder Änderungen am System, um so Veränderungen an der Registry besser nachvollziehen zu können.RegCool kann außerdem Backups erstellen, Einträge exportieren, REG-Dateien importieren und eine Defragmentierung der Registry durchführen. Zudem lassen sich mehrere geöffnete Registrierungen vergleichen. Der Zugriff auf die Registrierungen anderer PCs im Netzwerk ist mit dem Tool ebenfalls problemlos möglich.