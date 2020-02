Driver Booster Free - Treiber-Updates finden & installieren

Findet veraltete Treiber

Automatischer Wiederherstellungspunkt

Driver Booster Free 7.3 überprüft die Aktualität aller installierten Treiber auf Ihrem PC. Werden veraltete Treiber gefunden, lassen diese sich mit wenigen Klicks aktualisieren.Nach der Überprüfung zeigt das Programm die Ergebnisse in einer tabellarischen Übersicht an. Hier sehen Sie den Gerätenamen, eine kurze Beschreibung und eine Einschätzung des Alters der vorhandenen Treiberversion.Für jeden Eintrag lassen sich detaillierte Informationen wie die Treiberversion oder der Anbieter abrufen, zudem können einzelne Geräte von der Überprüfung ausgeschlossen werden. In den Optionen können Sie auch ein Intervall für eine automatische Prüfung einstellen.Mit einem Klick auf den Aktualisieren-Button können Sie den jeweiligen Treiber einzeln updaten. Der Button "Alle Aktualisieren" bringt alle veralteten Treiber auf den neuesten Stand. Wenn gewünscht, können die Treiber auch automatisch im Hintergrund installiert werden. In diesem Fall werden nur noch wenige Fenster und Dialogfelder während der Installation angezeigt. Sollte nach der Installation ein Systemneustart notwendig sein, weist Sie das Programm auch darauf hin.Vor dem Update erstellt das Programm einen Wiederherstellungspunkt, sodass man das System bei einem fehlerhaften Treiberupdate auf den letzten funktionsfähigen Stand zurücksetzen kann.Zum weiteren Umfang der Software gehören ein "Game Booster", der durch das Anhalten unnötiger Dienste und Anwendungen eine bessere Performance in Spielen ermöglichen soll, sowie diverse Werkzeuge zum Beheben von PC-Problemen.Auf der Herstellerseite können Sie eine Pro-Version erwerben, die unter anderem Treiber-Backups und schnellere Downloads ermöglicht und noch mehr Hardware unterstützt.Driver Booster Free vereinfacht sowohl die Suche nach neuen Treibern als auch deren Installation. Dank der einfachen Bedienung kommen auch unerfahrene Nutzer mit dem Programm gut zurecht. Möchten Sie stattdessen lediglich nach Treiber-Updates suchen und diese anschließend manuell von der offiziellen Herstellerseite herunterladen, bietet sich ein Blick auf die Freeware DUMo an, die keine Möglichkeit zur automatischen Treiberinstallation bietet.