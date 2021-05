Nintendo Switch: Taschenrechner-App für 8,99 Euro im eShop verfügbar

Da es sich bei der Nintendo Switch hauptsächlich um eine Spiele-Konsole handelt, bringt der Handheld-Hybrid keine vorinstallierte Taschenrechner-App mit sich. Nun haben die Besitzer die Möglichkeit, das Tool im eShop zu erwerben. Der Preis dürfte allerdings für Gelächter sorgen.

Calculator-App wurde von einem Drittanbieter entwickelt

Anwendung ist stolze 53 Megabyte groß

Siehe auch:

Die App wurde ganz einfach Calculator genannt und nicht von Nintendo selbst, sondern vom Publisher Sabec entwickelt. Es handelt sich um einen wissenschaftlichen Taschenrechner, der neben den Grundrechenarten auch verschiedene Funktionen wie Sinus und Cosinus un­ter­stützt. Optisch wirkt das Programm wie ein Port der alten Taschenrechner-App für iOS.Wer erwartet hat, dass eine solche Anwendung kostenlos zur Verfügung steht, liegt falsch. Um das Tool nutzen zu können, werden stolze 8,99 Euro fällig. Damit ist die simple und auf der Switch doch recht unnötige App teurer als viele Spiele. Das hat in der Community schon für Schmunzeln gesorgt. Einige Nutzer bezeichnen die App ironischerweise als "Spiel des Jahres".Trotz der simplen Umsetzung ist die Calculator-App 53 Megabyte groß. Die Anwendung ist seit dem 12. Mai 2021 verfügbar und lässt sich im offiziellen Nintendo eShop finden.Aufgrund des recht hohen Preises bleibt zu bezweifeln, ob sich überhaupt ein Switch-Besitzer die neue Calculator-App herunterlädt. Immerhin bringt heutzutage so gut wie jedes Smart­pho­ne einen vorinstallierten und kostenlosen Taschenrechner mit sich. Sollten sich einige Nutzer die App zum Spaß kaufen, so dürfte sich das Projekt für die Entwickler gelohnt haben.