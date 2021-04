Nintendo Switch: Firmware-Update 12.0 veröffentlicht - Das ist neu

Ab sofort steht ein neues Firmware-Update für die Nintendo Switch zum Download bereit. Der japanische Hersteller aktualisiert seine beliebte Hy­brid-Konsole auf die Version 12.0.0, welche auf den ersten Blick einen großen Sprung vermuten lässt. Wir zeigen euch alle Änderungen.

Änderungen mit Version 12.0.0: Wir haben ein Problem mit der Funktion zur Sicherung von Speicherdaten behoben, bei dem in seltenen Fällen die automatische Sicherung von Speicherdaten unterbrochen wird, wenn während des Abschlusses ein Kom­mu­ni­ka­tions­feh­ler auftritt. (Stand 06.04.2021)

Gerüchte zur "Nintendo Switch Pro" und Release 2021

Während das zurückliegen Nintendo Switch-Update auf Version 11 im Dezember diverse Funktionen, wie den Trending-Bereich und das Screenshots-Sharing für Smartphones, mit sich brachte, fällt das neue Firmware-Update auf Version 12 verhältnismäßig klein aus. Ob­wohl der ab sofort verfügbare Patch eher an einen Zwischenschritt à la Version 11.1 er­in­nert, entschied sich Nintendo hinsichtlich der Versionsnummer für den Sprung auf das Build 12.0.0. Wie der aktuelle Changelog zeigt, wurde lediglich ein Backup-Problem behoben.Ob weitere Neuheiten eingeführt wurden, über die Nintendo in den offiziellen Patch Notes nicht spricht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Unter anderem werden oftmals un­do­ku­men­tier­te Stabilitätsverbesserungen eingeführt, die erst im Nachgang von Coding-Experten ent­deckt werden. In den meisten Fällen sollte sich die Nintendo Switch automatisch auf die Firm­ware-Version 12.0.0 aktualisieren. Wer die ent­spre­chen­de Funktion für automatische Updates deaktiviert hat, kann das Software-Update in den Einstellungen manuell anstoßen.Abseits vom jüngsten Patch wird in der Gerüchteküche weiterhin über eine mögliche Nin­ten­do Switch Pro gesprochen, die in diesem Jahr mit einer verbesserten Nvidia-Grafikeinheit , einem 7 Zoll großen OLED-Display und Spielen in höher 4K-Auflösung erscheinen könnte. Gerüchte über eine neue Konsole dementierte Nintendo jedoch in der Vergangenheit.