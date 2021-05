Nintendo verkauft sehr viel mehr Switch-Konsolen als gedacht

Die Switch-Konsole Nintendos ist schlicht nicht zu bremsen. Der Her­stel­ler Nintendo hat in diesem Jahr bereits deutlich mehr Geräte verkauft, als man selbst angenommen hatte. In der Folge stiegen auch die Einnahmen in anderen Bereichen deutlich.

Spiele-Verkäufe boomen

Binnen der ersten drei Monate dieses Jahres verkaufte Nintendo 4,73 Millionen neue Switch-Systeme. Das sind 44 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass nach dem starken Weihnachtsquartal erst einmal wieder deutlich geringere Stückzahlen verzeichnet werden - das war aber im Grunde kaum der Fall, da immer noch sehr viele Nutzer aufrüsten, um sich die Zeit zu vertreiben, die sie aktuell nicht außerhalb der eigenen vier Wände verbringen können.Damit schaffte das Unternehmen auch, seine Zielsetzungen für das gesamte Geschäftsjahr, das mit dem März zu Ende ging, zu übertreffen. 28,83 Millionen Switch-Systeme wurden binnen der zwölf Monaten verkauft, das sind 37 Prozent mehr als im vorhergehenden Jahr. Insgesamt konnte das Unternehmen damit seit der Einführung des Produktes bereits 84,59 Millionen Geräte verkaufen, was angesichts der starken Konkurrenz insbesondere durch Smartphones ein enormer Erfolg ist.Bereits jetzt konnte Nintendo somit den Game Boy Advance in Sachen Verkaufszahlen überholen. Und im Laufe des kommenden Jahres dürfte auch die Wii überboten werden. Dann wird es nach oben hin aber schwerer: Um irgendwann vielleicht zu erfolgreichsten Nintendo-Konsole zu werden, müsste die Switch noch den Game Boy (119 Millionen verkaufte Geräte) und die Nintendo DS (155 Millionen) übertreffen. Für das neu begonnene Geschäftsjahr rechnet man erst einmal mit weiteren 25,5 Millionen Verkäufen.Durch den enormen Hardware-Absatz kommt auch der Software-Umsatz stark voran. 230 Millionen Spiele-Kopien wurden im letzten Jahr von Nintendo für die Switch verkauft. Die ursprünglichen Prognosen wurden damit um 90 Millionen Stück übertroffen. Allein das Kult-Game "Animal Crossing" wurde seit seinem Start im März 2020 über 32 Millionen Mal abgesetzt.