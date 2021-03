Nintendo Switch: Neue Konsole soll 7-Zoll-OLED & 4K-Spiele erhalten

Die Gerüchte rund um eine verbesserte Nintendo Switch (Pro) verdichten sich. Einem neuen Bericht zufolge soll die beliebte Hybrid-Konsole zum Ende des Jahres aktualisiert werden. Dafür sollen ein 7 Zoll großes OLED-Display und stationäres 4K-Gaming im Gespräch sein.

Next-Gen-Gaming in 4K und lange Akkulaufzeiten als Handheld

Wie die Kollegen von Bloomberg unter Berufung auf Quellen aus Zuliefererkreisen in Er­fah­rung bringen konnten, soll die Displaysparte des südkoreanischen Herstellers Samsung ab Juni mit der Massenproduktion eines neuen OLED-Displays für die Nintendo Switch beginnen. Die Rede ist von einem 7-Zoll-Bildschirm mit einer 720p-Auflösung und einem im Gegensatz zu Smartphones "starren" anstatt flexiblem Panel. Damit würde sich die Größe des Displays im Vergleich zur aktuellen Nintendo Switch (6,2 Zoll) vergrößern, die Auflösung im mobilen Betrieb jedoch unverändert bleiben.Weiterhin geht man davon aus, dass die aktualisierte Nintendo Switch im stationären Betrieb Spiele nicht mehr nur in einer 1080p-Auflösung wiedergeben, sondern sogar eine 4K-Qualität darstellen kann. Der aktuell verbaute Nvidia Tegra X1-Chip dürfte für dieses Szenario nicht leistungsstark genug sein. Bisher liegen jedoch noch keine Informationen vor, inwieweit Nintendo den Antrieb der Switch-Konsole verbessert. Der 720p-Verbleib im Handheld Modus dürfte sich in Kombination mit der stromsparenden OLED-Technologie allerdings positiv auf die Akkulaufzeit auswirken, selbst bei einer steigenden Performance.Die geplante dritte Generation der Nintendo Switch soll laut aktuellen Berichten spätestens zur Weihnachtszeit 2021 in den Läden stehen. Um eine erwartet hohe Nachfrage zu be­wäl­ti­gen, strebt es Samsung Display an, ab Juni bis zu einer Millionen OLED-Bildschirme zu fertigen und auszuliefern. Ob sich auch die Situation am Prozessor- und Grafikkartenmarkt bis dahin weiter entspannt, bleibt abzuwarten. Hersteller wie Nvidia und AMD geraten derzeit an ihre Produktionsgrenzen, was zu einer schlechten Verfügbarkeit der Microsoft Xbox Series X und Sony PlayStation 5 (PS5) führt.