Rundfunkbeitrag: CDU Sachsen-Anhalt eskaliert ihren Machtpoker

Vordergründig geht es um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrages um 86 Cent im Monat. Die CDU in dem Bundesland lehnt diesen Schritt ab - offenbar, damit dieses Thema nicht einzig von der AfD besetzt wird. So hofft man wohl, den einen oder anderen Wähler nicht an diese zu verlieren. Dafür ist die CDU Sachsen-Anhalt jetzt sogar bereit, einen verfassungswidrigen Zustand entstehen zu lassen.Seit Wochen streitet sich die dortige Landtagsfraktion mit ihren Koalitionspartnern SPD und Grüne über das Thema - obwohl es letztlich eigentlich keine Frage ist, die im Landtag zu ent­schei­den wäre. Denn die öffentlich-rechtlichen Sender sollen aus guten Gründen un­ab­hän­gig vom Staat sein. Damit die Politik auch nicht über die Finanzierung Einfluss auf die in­halt­liche Gestaltung nehmen kann, wurde vor einiger Zeit die Kommission zur Ermittlung des Fi­nanz­be­darfs der Rundfunkanstalten (KEF) als unabhängiges Gremium eingerichtet. Und von dieser kam der Vorschlag, den Beitrag nach vielen Jahren ein wenig anzuheben.Damit es in Sachsen-Anhalt nicht zum ganz gro­ßen Knall kommt, hat Ministerpräsident Rei­ner Ha­se­loff (CDU) jetzt einen Antrag der Lan­des­re­gie­rung zurückgezogen, nachdem das Par­la­ment einer Änderung zum Rund­funk­staats­ver­trag zu­stim­men sollte. Damit ist nun zumindest der Koa­li­tions­frie­den nicht mehr akut in Gefahr, wenn die drei Fraktionen un­ter­schied­lich ab­stim­men würden.Dafür dürfte es auf anderer Ebene ein Problem ge­ben. Denn die Sendeanstalten haben bereits angekündigt, vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen die Verweigerung Sachsen-Anhalts einzulegen. Und es ist absehbar, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Karlsruhe auch Recht bekommen - al­ler­dings kann es bis zu einem Abschluss des Verfahren Monate dauern. Der geänderte Rund­funk­staats­ver­trag sollte aber zum 1. Januar verabschiedet sein.