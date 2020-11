Erster Eindruck: PS5 verkauft sich deutlich besser als die Xbox Series

Offizielle Verkaufszahlen zeichnen ein deutliches Bild: Die PlayStation 5 konnte in UK den bisher erfolgreichsten Konsole-Start hinlegen und weit über 250.000 Stück verkaufen, die Xbox Series X kommt auf 100.000 weniger Verkäufe. Die Lieferschwierigkeiten verzerren die Zahlen.

Dass sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series X auf den Einkaufszetteln vieler Menschen ganz oben stehen, ist auch daran zu erkennen, dass beide Konsolen aktuell nicht in ausreichender Stückzahl angeboten werden können. Da sowohl Sony als auch Microsoft aktuell noch keine offiziellen Zahlen nennen, ist man für die Einschätzung der Lage auf inoffizielle Berichte angewiesen. Diese gibt es jetzt von Videogameschronicle (VGC), die Auskunft über die Verkaufszahlen in Großbritannien gegeben können wollen.VGC bezieht sich dabei auf anonyme Quellen in der Branche, die der PS5 den größten Verkaufsstart aller Konsolen zuzuschreiben. Demnach hat die PlayStation 5 den aktuellen Rekordhalter deutlich hinter sich gelassen und in den ersten 48 Stunden deutlich mehr als 250.000 Einheiten verkauft. Auch mit einem Blick auf die Konkurrenz dominiert Sony's neue Konsole. In der Region waren Xbox Series X und S demnach in den ersten zwei Tagen nur 155.000 Mal über den Ladentisch gegangen.Wie VGC betont, sind die Verkaufszahlen aber vor allem durch einen Umstand verzerrt: Keine der beiden Konsolen ist aktuell ohne Probleme verfügbar. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass der Verkaufsrekord der PlayStation 5 noch deutlich größer ausfallen würde, wie es um den Abstand zwischen Microsoft und Sony bestellt wäre bleibt aber Gegenstand von Spekulationen.Obwohl Sony keine offiziellen Zahlen nennt, liefert das Unternehmen dann auch noch einen Anhaltspunkt für die globalen Verkaufszahlen. So hatte der Konzern in der letzten Woche angegeben, dass die PlayStation 5 auch weltweit den bisher größten Konsolenstart hingelegt hat. Da die PlayStation 4 hier bisher den Rekord von 2 Millionen weltweiten Verkäufen hält, muss sich die PS5 hier also noch einmal besser verkauft haben.