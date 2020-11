Foto von PS5 zu Höchstpreisen: Ebay geht gegen PlayStation-Betrug vor

Rund um die PS5 übersteigt die Nachfrage aktuell sehr deutlich das Angebot. Das führt dazu, dass sich verzweifelte Kunden auf Auktions­plattformen mit Fake-Angeboten übervorteilen lassen. Ebay will jetzt hart gegen solche Anbieter durchgreifen, das wird aber schwer.

Die PS5 wird auf Ebay auch gerne mal einfach nur als Bild verkauft

Es bleibt ein Problem

Es ist eine dreiste und skrupellose Masche, die auf besonders unvorsichtige Kunden abzielt: Auf Ebay häufen sich aktuell die Angebote, die auf den ersten Blick eine PlayStation 5 zum Verkauf bieten, bei genauer Betrachtung wird nach erfolgreicher Auktion aber nur ein Foto der PlayStation 5 geliefert. Wie Eurogamer berichtet, schickt sich jetzt Ebay an, zumindest offiziell dem bunten Treiben der üblen Betrugsversuche auf seiner Plattform einen Riegel vorzuschieben."Wir verurteilen diese opportunistischen Verkäufer, die versuchen, andere Nutzer in die Irre zu führen", sagte eBay in seiner Erklärung. "Wir sind dabei, alle Angebote für Fotos der PS5 von unserem Marktplatz zu entfernen und werden entsprechende Maßnahmen gegen die Verkäufer ergreifen", so das Unternehmen weiter. Dabei wird es dem Unternehmen erfahrungsgemäß recht schwerfallen, alle solchen Angebote zu verbannen. Zum aktuellen Zeitpunkt finden sich noch unzählige solcher Betrugsangebote auf der Plattform.Trotzdem geht Ebay weiter nicht auf ein prinzipielles Problem mit solchen Betrugsan­geboten ein: Zwar kann man von dem Unternehmen Hilfe bei Artikeln erwarten, die "nicht der Beschreibung" entsprechen. Da bei den Auktionen zu Fotos der PlayStation 5 aber oft die Artikelbeschreibung sowie der Titel einen Hinweis auf die Natur des Angebots gibt, können sich Verkäufer auch auf diese Beschreibung berufen.Ein Angebot, das die Absurdität der Situation verdeutlicht, ist sicherlich der "leere Karton", der unter der einfachen Überschrift PlayStation 5 angeboten wird. Der Verkäufer macht mit Bildern und Artikeltext aber sehr deutlich, dass er hier nicht die Absicht verfolgt, eine PS5 zu verkaufen: "Der erfolgreiche Bieter erhält eine leere Box. Die zeigt, wie traurig und leer ich mich innerlich fühle", so der Verkäufer.