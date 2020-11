PlayStation 5: Echte Next-Gen-Spiele für die PS5 erst 2022 erwartet

Es wird noch Jahre dauern, bis Spiele-Entwickler das volle Potenzial der PlayStation 5 ausschöpfen können. Davon geht auch Sony Interactive-Chef Jim Ryan aus, der in einem Interview "wundervoll Dinge" hin­sicht­lich echter Next-Gen-Games der PS5 erst im Jahr 2022 erwartet.

Entwickler müssen sich mit der Hardware vertraut machen

Egal ob PlayStation 5 oder Xbox Series X , die beiden kürzlich in Deutschland gestarteten Kon­so­len sind derzeit überall ausverkauft. Dabei hält sich die Auswahl an Next-Gen-Spielen in Grenzen, vor allem da sich Sony, Microsoft und somit auch Entwickler passender Titel wei­ter­hin auch auf die älteren Systeme PS4 und Xbox One konzentrieren. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS gibt der PlayStation-Chef Jim Ryan eine Prog­no­se ab, wann PS5-Spieler mit echten Games der nächsten Generation rechnen können.Auf die Frage, wann Entwickler das volle Potenzial der PS5 ausschöpfen werden, antwortete Ryan: "Technisch ähneln die PlayStation 5 und Xbox Series X einem Gaming-PC. Angetrieben von AMD Zen-2-Prozessoren und RDNA-2-Gra­fik­ein­hei­ten erreichen die Systeme eine Performance von über 10 TFLOPS. Hinzu kommen schnelle SSDs, die einen Durchsatz von bis zu 9 GB/s erreichen, sowie 16 GB GDDR6-Videospeicher. Ab wann Spiele nicht mehr über Generationen hinweg, sondern ausschließlich für die PS5 ent­wi­ckelt werden, ist nicht fest in Stein ge­mei­ßelt. Sony gab an, dass man die PS4-Community min­des­tens über die nächsten drei Jahre hin­weg weiterhin unterstützen möchte.