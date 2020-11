PS5: Mehrere Lüftermodelle sind an Lautstärke-Unterschieden schuld

Die PlayStation 5 ist seit gut einer Woche auch in Deutschland bzw. Europa verfügbar und begeistert die Sony-Anhänger. Dabei gibt es aber einige Diskussionen rund um die Lautstärke, denn manche meinen, dass man die PS5 nicht hören kann, einige widersprechen dem.

Nicht von außen erkennbar

Alle Infos, Spiele und Termine zur PS5

Sony

Ob man eine Konsole wie die PlayStation 5 hören kann oder nicht, ist teilweise eine subjektive Sache, teilweise aber auch schlichtweg Glück. Denn es gibt offenbar bei den PS5-Modellen Unterschiede in den verbauten Komponenten, genauer gesagt beim Lüfter selbst. So gibt es PlayStation 5-Varianten mit mindestens drei unterschiedlichen Lüftermodellen, das hat auch eine Auswirkung auf die Lautstärke.Denn die französische Seite Les Numeriques (via Caschy ) schnappte sich unterschiedlich laute PlayStation 5-Geräte und hat diese aufgeschraubt. Dabei konnte man feststellen, dass die beiden verbauten Lüfter unterschiedlich sind, aber eben eine deutlich Auswirkung auf die Geräuschentwicklung haben.Die Größe der Lüfter ist dabei im Prinzip gleich, Les Numeriques schreibt aber, dass die Unterschiede der beiden Modelle alles andere als trivial seien. Denn bei der Form und Dichte der Lüfterflügel könne man "ausgesprochene Abweichungen" sehen: "Es ist daher nicht überraschend, dass ihre akustische Leistung nicht ähnlich ist", so die französische Technik-Seite.Die Verteilung der beiden Varianten ist derzeit schwer zu berechnen, denn Les Numeriques schreibt, dass man hierfür bisher "nur" fünf Geräte untersucht hat: Zwei hatten den leiseren Lüfter, drei die lautere Variante. Es gibt aber offenbar auch noch eine dritte Version des Lüfters, es ist jene, die man im offiziellen Teardown von Sony sehen kann.Der Kunde hat dabei keine Möglichkeit zu erkennen, welches Gerät er kauft: Denn anhand der Modellnummer kann man nicht erkennen, welcher Lüfter zum Einsatz kommt. Das ist nur dann möglich, wenn man mindestens ein Seitenpanel abnimmt und einen Blick auf den Lüfter wirft. Das ist für Konsumenten zwar ärgerlich, der Hersteller hat aber jedes Recht, unterschiedliche Komponenten zu verwenden, solange die grundsätzliche Funktionalität nicht beeinträchtigt ist.