PS5: Neues Metal Gear Solid und Silent Hill sollen Exklusivtitel sein

In einer aktuellen Podcast-Ausgabe berichtet ein Tech-Insider über zwei noch nicht angekündigte PlayStation 5-exklusive Spiele , die aufhorchen lassen. Es ist von "Metal Gear Solid" und "Silent Hill" die Rede. Mar­ken­in­ha­ber Konami hält sich bislang noch bedeckt.

Silent Hill: Konami verneint - Gerüchte halten sich

Metal Gear Solid-Remake von Spezialisten

Nachdem in jüngerer Vergangenheit bereits darüber gemunkelt wurde, dass sich Sony die Exklusivrechte für die Spielemarken "Metal Gear" und "Silent Hill" sichern möchte, hat das Rätselraten nun angeblich ein Ende: Wie der Insider @mooreslawisdead erfahren haben will, plant Sony die Neuauflage der beiden Marken exklusiv für die neue PlayStation 5 (PS5). Glauben schenken darf man dem Bericht insofern, da der US-Amerikaner beispielsweise auch der erste war, der laut Comicbook über das God of War-Sequel mit dem Untertitel "Ragnarok" berichtete.Obwohl Konami noch im März dieses Jahres entsprechende Gerüchte verneint hat, befeuert die aktuelle Meldung abermals die Spekulationen rund um einen neuen Silent Hill-Teil: Bisher war mitunter von einem Reboot der Horror-Spiel-Serie die Rede sowie von einer Enthüllung bei den diesjährigen Game Awards. Zuletzt wurde gar gemutmaßt, dass sich gleich zwei Silent Hill-Spiele in Planung befinden könnten: Sowohl Sonys Japan Studios als auch Konami selbst sollen beteiligt sein.Bezüglich "Metal Gear" steht ab sofort ein Remake des Klassikers "Metal Gear Solid" aus dem Jahre 1998 hoch im Kurs. Niemand Geringeres als Bluepoint Games soll zudem verantwortlich für das Projekt sein. Nachdem zuletzt spekuliert worden war, das texanische Entwicklerteam könnte bald in die Riege der First-Party-Entwickler Sonys aufsteigen, dürfte diese Meldung bei allen Fans der Metal Gear-Serie große Freude auslösen. Bluepoint Games konnte bereits 2011 mit der "Metal Gear Solid HD Collection" Erfahrung mit der Franchise sammeln.Aktuell positioniert sich das Studio nach beachtenswerten Erfolgen wie der Neuauflage von "Shadow of the Colossus" dank des von Kritikern sehr gut bewerteten PS5-Launch-Titels Demon's Souls Remake direkt im Scheinwerferlicht der Industrie.Angesichts der sich häufenden Hinweise zu einem Metal Gear Solid-Remake und den vielen hartnäckigen Gerüchten rund um neue Silent Hill-Titel ist nur schwer vorstellbar, dass die beiden Spielemarken von Konami nicht schon bald ein großes Comeback geben werden. Nichtsdestotrotz handelt es sich aber bis auf Weiteres lediglich um unbestätigte Informationen.