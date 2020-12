Microsoft-CEO: "Wir konzentrieren uns sehr sehr stark auf Gaming"

Die Xbox Series X und S sind seit mittlerweile gut drei Wochen verfügbar und Microsoft kann sich eigenen Angaben nach über einen Rekord-Start freuen. Gaming war auch beim alljährlichen Treffen mit Microsoft-An­le­gern ein Thema und Satya Nadella betonte, wie wichtig es ist.

Gaming ist und bleibt im Fokus

Mit Vollgas und Game Pass in die Zukunft

Für Microsoft war und ist 2020 ein in Sachen Gaming enorm wichtiges Jahr: Denn der Redmonder Konzern hat nicht nur seine neuen Konsolen veröffentlicht, man hat auch den Xbox Game Pass ausgebaut, ZeniMax und somit Studios wie Bethesda und id Software gekauft und auch heute wurde das nächste Geschäft bekannt - nämlich die Übernahme der auf E-Sports-Events spezialisierten Plattform Smash.gg Beim gestrigen Annual Shareholders Meeting 2020 wurde Microsoft-CEO Satya Nadella darauf angesprochen, wie man den "Konsolenkrieg" (ein Begriff, den Xbox-Chef Phil Spencer nicht hören will ) gewinnen möchte. Wie man in der Abschrift des Treffens auf Seeking Alpha (via VGC ) nachlesen kann, meinte Nadella zunächst, dass Microsoft "sehr aufgeregt über die Konsolen-Launches" sei.Nadella erläuterte dann zunächst eher allgemein: "Wir haben uns immer darauf konzentriert, sicherzustellen, dass unsere Spielergemeinschaft, die sich darauf verlässt, dass wir die besten Konsolen produzieren, eine neue Generation von Konsolen hat, die leistungsstark und wirklich großartig zum Spielen sind. Und wir unterstützen sie mit den besten Inhalten und mit der besten Community."Der Microsoft-Chef weiter: "Aber die umfassendere Vision, die wir haben, ist es, sicherzustellen, dass die drei Milliarden Spieler da draußen ihre Games spielen können, wo immer sie wollen, mit allen Inhalten, die sie wollen und mit wem sie wollen." Nadella verwies hierbei vor allem auf die Erweiterung des Inhalte-Portfolios durch die ZeniMax-Übernahme sowie die Game Pass-Angebote.Nadella gab ein klares Versprechen ab, dass Gaming im Fokus ist und auch bleiben wird: "Wir konzentrieren uns absolut sehr sehr stark auf Gaming und stellen sicher, dass alle drei Milliarden Spieler auf der ganzen Welt die besten Inhalte, die beste Community und die besten Cloud-Dienste erhalten, um ihr Spielerlebnis auch in Zukunft zu gewährleisten."