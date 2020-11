Microsoft gratuliert Sony zum erfolgreichen Start der PlayStation 5

Konsolenkriege ist ein Wort, das immer wieder auftaucht, wenn Medien den Wettstreit zwischen Sony und Microsoft zuspitzen wollen, auch so mancher Fan lässt sich zu "Meine ist besser als deine"-Aussagen hin­reißen. Doch die eigentlichen Hauptdarsteller können gut miteinander.

Glückwünsche auch von Phil Spencer

Es ist üblich bzw. gehört zum guten Ton, dem Konkurrenten zu einem erfolgreichen Produktstart zu gratulieren, man erinnere sich nur an die Kuchen, die sich Browser-Anbieter regelmäßig zuschickten. Doch auch ohne süße Geschenke kann man Größe zeigen und das taten nun sowohl Microsoft als auch Sony.Denn das offizielle Xbox-Konto hat den gestrigen US-Launch der PlayStation 5 zum Anlass genommen, Sony zu gratulieren: "Generation um Generation ist es ein Vergnügen, an eurer Seite zu spielen. Glücklichen Launch-Tag, @PlayStation." Dabei retweetete Microsoft einen Beitrag von 15. November 2013, damals gingen die PlayStation 4 und eine Woche später die Xbox One an den Start.Ebenfalls gestern gratulierte Xbox-Chef Phil Spencer seinen Sony-Kollegen, darunter Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment, sowie Shuhei Yoshida, einem der PlayStation-Väter, zur Veröffentlichung. Der stets höffliche oberste Gamer von Microsoft meinte, dass er allen Beteiligten zum Launch der PlayStation 5 gratulieren möchte, das sei in "in diesen schwierigen Zeiten eine große Errungenschaft". Shuhei Yoshida, langjähriger Chef der PlayStation-Sparte antwortete Spencer auch gleich und meinte: "Danke Phil, wir beide haben es geschafft!"Das waren zwar "nur" nette Gesten, doch bereits zuvor hat sich Phil Spencer bemüht, die Konkurrenz zu Sony kleinzureden. Denn beim Erwähnen der guten Xbox Series X-Verkäufe meinte er, dass es für Microsoft nicht ganz so wichtig sei, wie viele Geräte man verkauft, da man sich mit der Xbox in Richtung Dienst, also Game Pass-Abos, hinbewegt.