Edge ist beliebt: Marktanteile des "Neuen" sind nun erstmals zweistellig

Auch im letzten Monat hat der neue Edge-Browser auf Chromiumbasis wieder gut an Nutzern zugelegt. Beim Marktanteil ist er nun erstmals zweistellig - wobei der Start der Verteilung der neuen Windows 10 20H2-Version daran seinen Teil dazu beigetragen hat.

Denn Microsoft liefert das Windows 10 20H2-Update mit dem neuen Edge-Browser aus. Das dürfte vor allem in den kommenden Wochen zu einem kräftigen Anstieg bei den Nutzer­zahlen führen. Dazu kommt, dass das Unternehmen weiterhin seinen neuen Browser sehr aggressiv bewirbt, und so den einen oder anderen Windows-Nutzer "zermürbt" und der neue Edge heruntergeladen wird. Edge hat nun einen Anteil von 10,22 Prozent, was einen Anstieg von 1,42 Prozent im Vergleich zum Oktober darstellt.Die neuesten Statistiken zum Marktanteil der Webbrowser, den Netmarktershare veröffentlicht hat, bringen also erfreuliche Nachrichten. Mit dem neuen Edge-Browser hat Microsoft nun eine stabile Nutzerschaft gewonnen (via Windows Latest ). Zum Anfang des Jahres waren es 7,02 Prozent.Seit der Veröffentlichung der fertigen Edge-Version auf Chromiumbasis sind mittlerweile gut zehn Monate vergangen. Bei den Nutzern ist der eigentliche Wechsel der Edge-Varianten aber noch gar nicht richtig angekommen.In der gleichen Zeit ist der Anteil von Firefox auch leicht von 7,19 auf 7,22 Prozent gestiegen. Ansonsten bleibt die Reihenfolge wie gehabt, Chrome ist auf Rang 1, der neue Edge folgt auf Platz 2. Netmarketshare hat nun angekündigt, dass man künftig keine weiteren Daten zu der Browserverteilung liefern kann. Hintergrund ist eine Umstellung, durch die die Auswertung der Internetnutzer nach Browser und Betriebssystem unmöglich wird.