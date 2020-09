Microsoft Edge: Browser schlägt Nutzern nun sichere Kennwörter vor

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat die Chromium-Version des Edge-Browsers mit einem neuen Passwort-Generator ausgestattet. Das Feature schlägt den Nutzern sichere Kennwörter vor. Die Funktion lässt sich allerdings nur mit einem angemeldeten Microsoft-Konto nutzen.

Funktion nur in Dev- und Canary-Versionen eingebaut

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Wie Techdows berichtet, soll es mit dem neuen Feature möglich sein, einzigartige und star­ke Passwörter für verschiedene Accounts festzulegen. Zusammen mit der Option, die Nut­zer über geleakte Kennwörter zu informieren, möchte Microsoft so die Sicherheit der An­wen­der verbessern. Der neue Passwort-Generator kann nur verwendet werden, wenn der Nutzer sich zuvor mit seinem Microsoft-Konto eingeloggt und die Synchronisierung aktiviert hat.Um die Passwort-Vorschläge verwenden zu kön­nen, muss die Funktion zunächst in den Ein­stel­lun­gen des Browsers aktiviert werden. Die hier­für erforderliche Option ist unter dem Punkt "Kenn­wör­ter" des Menüs "Profile" zu finden. Nachdem der entsprechende Button angeklickt wurde, sollte der Browser noch neugestartet werden. Die Passwort-Vorschläge kommen im­mer dann zum Vorschein, wenn ein Re­gis­trie­rungs-Formular auf einer Webseite aus­ge­füllt wer­den soll. Das generierte Kennwort wird au­to­ma­tisch abgespeichert und mit den Microsoft-Servern synchronisiert. Damit ist es nicht er­for­der­lich, sich das Passwort aufzuschreiben.Zum aktuellen Zeitpunkt ist der neue Passwort-Generator ausschließlich in den Dev- und Canary-Versionen des Chromium-basierten Browsers enthalten. Die experimentellen Builds werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert und können über diese Seite he­run­ter­ge­la­den werden. Falls in den nächsten Wochen keine Probleme in Zusammenhang mit dem Fea­tu­re auftauchen, dürfte das Update bald an alle weiteren Edge-Nutzer ausgeliefert werden.