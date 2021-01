Neue Option: Synchronisation offener Tabs für Edge startet

Microsoft überführt nun eine wichtige Funktion des Chromium-basierten Webbrowsers Edge aus der Beta-Phase in die Allgemeinverfügbarkeit: Der neue Edge erhält die geräteübergreifende Synchronisation offener Tabs und des Verlaufs.

Freigabe erfolgt gestaffelt

Microsoft Edge neue Sync-Extras

MS Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Dieses neue Sync-Feature ist geräteübergreifend verfügbar, sodass man damit zum Beispiel offene Tabs und den Verlauf zum Beispiel von seinem Windows-PC auch auf dem Android-Smartphone sieht - und umgekehrt. Das soll dann auch mit anderen Plattformen wie macOS, iOS und Linux funktionieren. Dieses prak­tische Extra hatte der Konzern schon im Herbst zum Betatest zur Verfügung gestellt und den ersten Nutzern in Verbindung mit Edge für Android angeboten. Nun startet die Verteilung der neuen Funktion für alle Benutzer.Die Freigabe erfolgt nach und nach, sodass es bei einigen Nutzern derzeit also schon aktiviert sein sollte, während andere die beiden Punkte noch ausgegraut hinterlegt finden, mit einer kleinen Notiz, dass das Feature in Kürze startet (via Thurrot ).Die Synchronisation von Verlauf und Tab findet man nun in den Grundeinstellungen des Browsers, sowohl auf dem Smartphone wie auch auf dem PC. Man kann auf Wunsch den Sync deaktivieren.Microsoft hat seinen Chromium-basierten Edge-Browser mit seinen vielen neuen Funktionen bereits im Januar letzten Jahres allgemein verfügbar gemacht. Bislang bot der Chromium-basierte Edge allerdings noch nicht die Mög­lich­keit, den Browserverlauf und die Tabs geräte­über­greifend zu synchronisieren. Die Verteilung des neuen Browsers läuft jedoch noch verhältnis­mäßig langsam, denn erst mit dem Start des Windows 10 Oktober 2020 Updates (Version 20H2) vor wenigen Wochen wird der neue Edge-Browser nun auch standard­mäßig anstelle des alten Edge mit Windows 10 ausgeliefert.Die Nutzerzahlen steigen nun entsprechend auch merkbar an. Ende vergangenen Jahres gab es so schon über zehn Prozent Marktanteil für MS Edge.