Edge auf Chromium-Basis: Microsoft bewirbt den Browser in der Taskbar

Das Redmonder Unternehmen Microsoft versucht ein weiteres Mal, den neuen Edge-Browser auf eine aggressive Art zu bewerben. Wer schon das Oktober 2020 Update installiert hat, bekommt nun Werbeanzeigen in der Taskbar zu sehen. Damit möchte Microsoft den Marktanteil erhöhen.

Werbung auch bei offenem Edge-Browser

Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen des Betriebssystems ist der neue Edge-Browser auf Chromium-Basis in der Windows 10 20H2 von Anfang an enthalten. Die Nutzer müssen den Webbrowser also nicht erst manuell herunterladen, um den Chromium-basierten Edge verwenden zu können. Das dürfte allerdings nicht allen Anwendern sofort bekannt sein. Aus diesem Grund weisen die Redmonder die Nutzer jetzt auffälliger auf den neuen Browser hin.Wie Windows Latest berichtet, kommt in der Taskbar des Betriebssystems bei manchen Nutzern eine Werbeanzeige um Vorschein. Über dem Logo des neuen Edge-Browsers wird ein kleines Popup-Fenster angezeigt, das den Nutzer darüber informiert, dass die neue Version des Webbrowsers nun zur Verfügung steht. Obwohl sich das Fenster relativ einfach wegklicken lässt, dürften manche Nutzer diese Art von Werbung durchaus nervig finden.Die Werbung wird sogar dann eingeblendet, wenn der Nutzer den Browser schon einmal geöffnet hat oder wenn Edge bereits im Hin­ter­grund ausgeführt wird. Wer sich von dem Popup gestört fühlt, kann derartige Be­nach­rich­ti­gun­gen über zwei verschiedene Wege deaktivieren. Die einfachste Möglichkeit ist, das stan­dard­mä­ßig an die Taskleiste angepinnte Edge-Symbol zu entfernen. Eine weitere Option stellen die Systemeinstellungen dar. Hier muss der Nutzer in das Menü "Benachrichtigungen und Aktionen" navigieren und die Option "Tipps und Vorschläge" ausschalten.