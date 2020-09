Microsoft Edge: Browser mit neuen Download-Optionen ausgestattet

Microsoft hat den Edge-Browser auf Chromium-Basis mit den aus der Le­gacy-Version bekannten Download-Optionen ausgerüstet. Hiermit können die Nutzer beim Herunterladen wählen, was mit der Datei ge­sche­hen soll. Aktuell ist das Feature auf die Dev- und Canary-Version beschränkt.

Feature kann manuell gesteuert werden

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das neue Download-Menü bietet die Möglichkeit, zwischen den vier Optionen "Speichern", "Speichern unter", "Öffnen" und "Abbrechen" zu wählen. Wird die erste Option ausgewählt, so wird die heruntergeladene Datei einfach im Standard-Verzeichnis abgelegt. Mit "Speichern unter" kann der Ort manuell festgelegt werden. Bei einem Klick auf die Option "Öffnen" wird die Datei nach dem Download mit dem dafür ausgewählten Programm geöffnet. Die Mög­lich­keit "Abbrechen" bricht den Prozess ab und verwirft die zum Teil heruntergeladene Datei.Damit das neue Menü bei jedem Download zum Vorschein kommt, muss der Nutzer zu der Ein­stel­lungs-Seite "edge://settings/downloads" wech­seln und angeben, dass er jedes Mal er­neut gefragt werden möchte, was mit der he­run­ter­ge­la­de­nen Datei geschehen soll. Da­rü­ber hinaus ist es nun möglich, eine bereits voll­stän­dig he­run­ter­ge­la­de­ne Datei direkt aus dem Browser heraus vom Computer zu entfernen. Wie Microsoft in einem offiziellen Blog-Eintrag schreibt, wurde das Feature mit der Version 87.0.629.0 in den Edge-Browser eingebaut.Bislang sind die neuen Download-Optionen ausschließlich in den aktuellen Dev- und Canary-Versionen der Software enthalten. Dabei handelt es sich um experimentelle Builds, in denen in regelmäßigen Abständen neue Funktionen getestet werden. Sofern die Nutzer der beiden Versionen keine schwerwiegenden Probleme melden, wird das Download-Menü demnächst auch in einem finalen Build des Edge-Browsers auf Chromium-Basis zu finden sein.