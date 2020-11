Microsoft Edge: Browser sucht passende Gutscheine für Shopping-Seiten

Viele Shopping-Webseiten bieten Aktionscodes an, mit denen die Nutzer bei ihren Einkaufs-Touren sparen können. In einigen Fällen lassen sich die Coupons jedoch erst nach einer langen Suche finden. Der Edge-Browser kann diese Aufgabe nun automatisch für den Nutzer übernehmen.

Funktion nicht auf jeder Seite verfügbar

Die Suche erfolgt mit Hilfe von Bing

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das Feature ist unter dem Namen "Shopping in Microsoft Edge" bekannt und in der Version 86.0.622.61 des Browsers enthalten. Wie Windows Latest berichtet, ist die Funktion stan­dard­mä­ßig aktiviert. Neben der Adressleiste ist jetzt ein neues Coupon-Symbol zu finden. Es ist jedoch jederzeit möglich, das Shopping-Feature über die Einstellungen zu deaktivieren.Momentan scheint der Coupon-Button nur auf ausgewählten Webseiten zum Vorschein zu kommen. Klickt der Nutzer auf die Schaltfläche, wird ein Fenster mit verfügbaren Gutscheinen für die aktuell geöffnete Seite angezeigt. Die Coupons kann der Nutzer dann bei einer Be­stel­lung eingeben, um Geld sparen zu können.Die Coupons werden mit Hilfe der Microsoft-Suchmaschine Bing gesucht. Dabei werden im Hintergrund verschiedene Webseiten, welche für die Bereitstellung von gültigen Gutscheinen bekannt sind, angefragt. Derzeit scheint das Shopping-Feature noch nicht für alle Nutzer der ak­tu­el­lsten Edge-Version freigeschaltet zu sein. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, ob eine Preview-Version oder ein finaler Build des Browsers installiert wurde. Die Funktion dürfte momentan noch aus­ge­rollt werden und dann in den kommenden Wochen für alle Nutzer des Chromium-basierten Browsers bereitstehen.