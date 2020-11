Microsoft Edge: Verlaufs-Button ab sofort in der Adressleiste zu finden

Bisher mussten die Nutzer des Edge-Browsers auf Chromium-Basis das Drei-Punkte-Menü anklicken, um sich den Verlauf anzeigen zu lassen. Mit der neuesten Canary-Version hat Microsoft einen zusätzlichen Button in den Browser eingebaut. Damit lässt sich der Verlauf direkt aufrufen.

Button für Canary- und Dev-Nutzer

Der zusätzliche Button wurde in der Adressleiste des Browsers untergebracht. Die Schalt­flä­che wurde neben dem Lesezeichen-Symbol platziert. Das ist dem Reddit-Nutzer "Leopeva64-2" aufgefallen . Mit einem Klick auf den Button kommt der Browser-Verlauf zum Vorschein. In dem Menü ist es möglich, vor kurzem besuchte Seiten zu öffnen oder die Einträge aus dem Verlauf zu löschen. Das Menü lässt sich außerdem auch anheften. Die Nutzer haben die Möglichkeit, den neuen Verlaufs-Button jederzeit über die Einstellungen zu deaktivieren.Derzeit steht der zusätzliche Verlaufs-Button ausschließlich im aktuellen Dev- sowie Canary-Build des Edge-Browsers zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um experimentelle Versionen, die in regelmäßigen Abständen Updates mit neuen Funktionen enthalten. Während der Dev-Channel jede Woche aktualisiert wird, sind im Canary-Channel täglich neue Features zu fin­den. Die neuesten Builds lassen sich wie üblich über diese offizielle Seite herunterladen.Wie Deskmodder anmerkt, scheint der neue Button momentan im Rahmen eines A/B-Tests angezeigt zu werden. Das bedeutet, dass das neue Feature nicht bei jedem Nutzer zum Vor­schein kommt. Sollte die Funktion positiv von den Nutzern aufgenommen werden und keine Probleme bereiten, könnte sich der Button in den kommenden Wochen auch in einer finalen Version des Browsers finden lassen.