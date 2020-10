Apple beschuldigt Epic des Diebstahls: Der Konzern will Umsatzanteil

Der Rechtsstreit zwischen dem Spiele-Entwickler Epic Games und Apple geht weiter und er wird immer kurioser. Nun beschuldigt Apple Epic der "Unterschlagung" der anteiligen Provision für weiterlaufende In-App-Käufe und verlangt Schadensersatz.

Provision in Höhe von 30 Prozent

Epic soll den neu eingereichten Gerichtsunterlagen Apple Tag für Tag "Geld stehlen" - und zwar aktuell in nicht bekannter Höhe (via heise ). Das geht aus den neuesten Dokumenten hervor, die Apples Anwälte im Streit mit Epic Games rund um den Rauswurf von Fortnite eingereicht haben. Dabei sieht Apple nun folgendes Problem: Epic hatte in dem letzten über den iOS App Store verfügbaren Update eine weiter Bezahlmöglichkeit für In-App-Käufe integriert, die Apples Zahlensystem unterwandert. Genau daran war der Streit entbrannt, denn die Store-Richtlinien verbieten das Umgehen der Bezahlung bei Apple.Nun können Fortnite-Spieler die App aber weiter nutzen und auch weiter In-App-Käufe tätigen. Apple weiß allerdings nicht, in welchem Ausmaß das derzeit passiert - man will nun aber Einsicht in die Umsätze und verlangt die festgelegte Provision in Höhe von 30 Prozent, heißt es. Grundlage der Forderung ist der ursprüngliche Vertrag, den Entwickler mit Apple eingehen, wenn sie ihre App für den Store übermitteln.Die Anwälte von Apple unterstreichen daher, dass das Unternehmen auch weiterhin einen Anspruch auf einen Anteil der Umsätze habe. Fortnite soll rund 70 Millionen iOS-Spieler haben. Daher dürfte es sich nicht nur um ein wenig Kleingeld handeln, um das Apple nun feilscht. Der eigentliche Rechtsstreit wird erst im kommenden Jahr verhandelt. Bis dahin werden aber wohl noch einige gegenseitige neue Anträge und Beschuldigungen hinzukommen.