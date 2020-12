Epic Games: Liste der Spiele, die demnächst verschenkt werden, geleakt

Vergangene Woche hat Epic Games seinen Weihnachts-Sale gestartet und ein Teil dieser Aktion ist, dass jeden Tag ein Spiel verschenkt wird. An sich sind diese kostenlosen Titel ein Geheimnis, doch nach dem Start ist jetzt eine Liste mit allen noch kommenden Titel aufgetaucht.

Bisher alles richtig vorausgesagt

Der aktuelle Fahrplan (jeweils ab 17 Uhr) lautet jedenfalls:

Montag, 21. Dezember: Alien: Isolation

Dienstag, 22. Dezember: Metro 2033

Mittwoch, 23. Dezember: Tropico 5

Donnerstag, 24. Dezember: Inside

Freitag, 25. Dezember: Darkest Dungeon

Samstag, 26. Dezember: My Time in Portia

Sonntag, 27. Dezember: Night in the Woods

Montag, 28. Dezember: Stranded Deep

Dienstag, 29. Dezember: Solitairica

Mittwoch, 30. Dezember: Torchlight 2

Donnerstag, 31. Dezember: Jurassic World Evolution

Epic Games Launcher - Client für PC-Spiele

Epic

An sich muss man mit derartigen Leaks vorsichtig sein, da solche angeblichen Informationen immer wieder gefälscht werden. Im Fall der vor einigen Tagen aufgetauchten Geschenke, die man im Rahmen des Epic Holiday Sale abstauben kann, lässt sich aber mittlerweile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass die von einem Nutzer namens @jovanmunja auf Twitter veröffentlichte Liste echt ist.Denn nach Cities: Skylines, Oddworld: New 'n' Tasty und The Long Dark hat sich auch das aktuell am heutigen Montag noch bis 17 Uhr verfügbare Defense Grid: The Awakening als richtig erwiesen. Deshalb trauen wir uns vorherzusagen, dass auch die folgenden Spiele in dieser Reihenfolge kommen werden - eine Garantie hierzu gibt es aber natürlich nicht, denn es ist auch schon früher vorgekommen, dass Epic Games in letzter Minute noch Änderungen vorgenommen hat.Highlights gibt es hier gleich mehrere, wir würden vor allem folgende Titel hervorstreichen: Alien: Isolation, Metro 2033, Tropico 5, Darkest Dungeon, Torchlight 2 und Jurassic World Evolution. Das Ganze läuft wie immer bei den Games-Geschenken von Epic ab: Sichert man sich die Spiele einmal in seiner Bibliothek, kann man sie auch danach jederzeit spielen, dafür aber benötigt man den Epic-Launcher.