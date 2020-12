Epic Games verschenkt jeden Tag ein Top-Spiel, startet massiven Sale

Der Epic Games Store hat sich mittlerweile als Alternative zu Steam etabliert und das hat man einerseits seinen aggressiven Rabatten zu verdanken, andererseits den regelmäßig verschenkten Spielen. Beides gibt es nun gleich mehr als zwei Wochen lang.

Epic verschenkt jede Woche ein oder zwei Spiele und auch wenn immer wieder kleinere "Füller" dabei sind: Es ist durchaus beeindruckend, welche Titel und Entwickler man alles (sicherlich auch mit Geld) für diese Aktion gewinnen konnte. Wer regelmäßig im Epic Games Store vorbeischaut - der Wechsel der Spiele erfolgt jeweils donnerstags um 17 Uhr - der müsste mittlerweile eine stattliche Anzahl an Spielen in der Bibliothek haben.Diese dürfte in den nächsten Tagen ordentlich anwachsen, denn Epic hat gestern eine Aktion mit dem Titel "15 Tage mit kostenlosen Games" gestartet. Dabei gibt es tatsächlich jeden Tag einen neuen kostenlosen Spieletitel, auch hier erfolgt der Wechsel jeweils um 17 Uhr. Die kommenden Spiele sind allerdings noch nicht bekannt. Doch wenn man das erste Spiel der Aktion als Maßstab nimmt, dann dürften Gamer wieder viele Hochkaräter erwarten.Denn zum Auftakt gibt es die Städte­bau­si­mu­la­tionkostenlos. Wie immer gilt: Wer sich das Spiel im Aktions­zeit­raum sichert, der findet es fortan in der Bibliothek und kann es auch später kostenlos nutzen. Es ist nicht das erste Mal, dass Epic diese "15 Tage, 15 Spiele"-Aktion durchführt und sieht man sich das Vorjahr an, dann ist eine Mischung aus Hochkarätern und einigen kleineren Games zu erwarten - auf Reddit gibt es aktuell einen Megathread dazu, dort sind auch alle Spiele von 2019 aufgelistet.Die kostenlosen Spiele sind nicht ohne Begleit- bzw. Hauptaktion: Denn Epic veranstaltet bis zum 7. Januar 2021 einen Sale. Wie mittlerweile üblich kann man dabei einen Zehn-Euro-Gutschein einlösen, und zwar für alle Spiele, die mindestens 15 Euro kosten. Für alles benötigt man natürlich den Epic-Client, dieser ist im Anschluss als Download zu finden.