Microsoft bestätigt mechanische Probleme beim Xbox Elite Controller 2

Nach Problemen mit dem Xbox Elite Controller 2 hat sich Microsoft entschlossen, eine erweiterte Garantie zu gewähren. Kunden die Probleme mit ihrem Controller haben, können sich an den Support wenden.

Fehler bestätigt

Microsoft

Das berichtet jetzt das Online-Magazin The Verge und hat dazu auch einige Fehler gesammelt, die sich mit dem Xbox Elite Controller 2 bei den Nutzern eingestellt hatten. Microsoft selbst hat in einem Support-Dokument bestätigt , dass es mit dem Controller mechanische Probleme gibt.Dabei heißt es: "Wir haben Meldungen erhalten, dass bei einem kleinen Prozentsatz unserer Kunden mechanische Probleme auftreten, wenn sie ihre Xbox Elite Wireless Controller der Serie 2 verwenden. Um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen, verlängern wir die Garantiezeit für Controller der Elite Serie 2 von 90 Tage auf 1 Jahr ab Kaufdatum. Diese Verlängerung gilt rückwirkend für bisher verkaufte Controller der Elite Serie 2. Wenn Ihnen Reparaturkosten für die Wartung Ihres Elite Series 2-Controllers entstanden sind, erhalten Sie vor dem 31. Oktober 2020 von Microsoft eine Rückerstattung."Dieser Hinweis über die Verlängerung der Garantiezeit ist nur für Kunden in den USA relevant, für deutsche Kunden gibt es bisher in den Support-Dokumenten von Microsoft noch keine weiterführende Information, wie man mit einem entsprechenden Problem-Controller umgehen soll. Wichtig ist jedoch, dass Microsoft hierbei nun ja einen Fehler indirekt bestätigt hat und eine Lösung anbietet. Dann muss auch nachgebessert werden. In Deutschland ist der Marktstart im Übrigen noch nicht so lang her, dass der Konzern eine Frist verlängern müsste.Wenn ihr einen Fehler bei eurem Elite 2-Controller bemerkt habt, könnt ihr den Controller noch ganz regulär reklamieren.Interessant ist auch, dass The Verge schreibt, dass Nutzer des Controllers vor allem darüber berichteten, dass einige Buttons gar nicht mehr reagierten. Bei anderen Fehlerbeschreibungen ging es aber eher um Geisterbewegungen der Sticks. Ob beide Fehlerbeschreibungen mit mechanischen Problemen zusammenhängen, ist unbekannt.