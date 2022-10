Elitäre Controller-Preise: Microsoft greift Kreativen tief in die Tasche

Microsoft erweitert das Xbox Design Lab und ermöglicht es Gamern ab sofort, neben dem klassischen Xbox Wireless Controller , auch den Elite Series 2 farblich selbst zu gestalten. Doch der Preis hat es in sich. Für das individuelle Komplettpaket werden über 200 Euro fällig.

Cooles Design, aber Zubehör lässt den Preis explodieren

inklusive

Microsoft

Wer seine Xbox-Controller nicht von der Stange kaufen, sondern Hand anlegen und Farben, Muster, Materialien und Gravuren selbst bestimmen möchte, der kann das Xbox Design Lab besuchen und seiner Kreativität freien Lauf lassen - in gewissen Grenzen. Seit Neuestem bietet Microsoft hier nicht mehr nur das traditionelle und zuletzt im Zuge des Xbox Series X-Launch aktualisierte Gamepad als Basis an, sondern zusätzlich den Elite Series 2.Während die Materialien für den Pro-Controller bereits vorgegeben sind, muss die Farbauswahl zur Personalisierung vorerst ausreichen. Gut zu wissen: Gamer können nicht nur den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 einfärben und gravieren, sondern auch das Design des optionalen Zubehörs anpassen. Doch genau dafür muss man zum Teil tief in die Tasche greifen, denn die Preise liegen deutlich über dem Standardmodell.Für die Personalisierung des Elite 2-Gamepads werden mindestens 139,99 Euro fällig. Samt Gravur landet man bereits bei 150 Euro. Damit ist es jedoch noch nicht getan, denn das Paddles-Paket (24,99 Euro), zusätzliche Thumbsticks und D-Pads (27,99 Euro) und eine Transporttasche inklusive Ladestation (36,99 Euro) werden zusätzlich berechnet. Da scheinbar selbst Microsoft die somit entstehenden 240 Euro für zu hoch gegriffen hält, wird das selbst gestaltete Komplettpaket für "nur" 210 Euro verkauft.Wer sich mit dem bekannten Xbox Elite Series 2-Controller im Schwarz-Metallic-Look anfreunden kann, zahlt derzeit nur etwa 148 Eurosämtlichem Zubehör. Zuletzt hatte Microsoft eine weiße Core-Variante vorgestellt, die ohne Zusatztasten, Tasche oder Ladestation mit 120 Euro zu Buche schlägt. Für den persönlichen Touch müssen somit ohne Abstriche 50 bis 60 Euro mehr eingeplant werden.Noch weiter müssen PlayStation 5-Besitzer den Geldbeutel öffnen, denn der ab Januar erhältliche PS5 DualSense Edge wird mit satten 240 Euro zu Buche schlagen.